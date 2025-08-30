„Alltaf verið að stoppa mig úti á götu“

Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu, kveðst bjartsýnn fyrir góðri mætingu á sinn fyrsta eiginlega heimaleik við stjórnvölinn.
Ísland tekur á móti Aserbaídsjan í fyrsta leik liðanna í undankeppni HM 2026 á Laugardalsvelli föstudaginn 5. september.
„Já, ég held að það sé spenningur fyrir landsliðinu. Það er alltaf einhvern veginn verið að stoppa mig úti á götu, senda mér skilaboð og þess háttar. Auðvitað hafa allir skoðanir á landsliðshópnum en ég held að fólk sé spennt fyrir honum.
Hópurinn er ferskur, hann er orkumikill og dýnamískur. Ég held að fólk geti alveg séð fyrir sér hvað við erum að reyna að gera. En það er auðvelt að mæta á leikina á móti Frökkum. Það er mjög auðvelt að mæta og horfa á þeirra stórstjörnur.
Það er örugglega slegist um miða á þann leik. En mikilvægu leikirnir fyrir okkur eru leikirnir á móti Aserbaídsjan og Úkraínu. Það eru leikirnir sem við verðum að ná í úrslit í. Að hafa tólfta manninn í stúkunni gæti riðið baggamuninn,“ sagði Arnar í samtali við mbl.is.
Mótsmiðasala á alla þrjá heimaleiki Íslands í undankeppninni hefur farið vel af stað og hægt er að kaupa mótsmiða eða stakan miða á leikinn gegn Aserbaídsjan í miðasölukerfi KSÍ.