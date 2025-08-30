Aron ekki með - sjóðheitur sóknarmaður í staðinn

Aron Einar Gunnarsson, fyrrverandi landsliðsfyrirliði í knattspyrnu, hefur dregið sig út úr landsliðshópnum fyrir leikina gegn Aserbaísjan og Frakklandi í undankeppni HM.
Aron meiddist í leik með liði sínu í Katar, Al Gharafa.
Í hans stað hefur Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari valið Brynjólf Willumsson, sóknarmann Groningen í Hollandi.
Brynjólfur á aðeins tvo landsleiki að baki og hefur skorað eitt mark en hann hefur byrjað tímabilið frábærlega í Hollandi og skorað fimm mörk í fyrstu fjórum leikjum Groningen í úrvalsdeildinni.