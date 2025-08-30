Bjartsýnn á að halda Davíð Smára

Samúel Samúelsson, formaður meistaraflokksráðs nýbakaðra bikarmeistara Vestra, er bjartsýnn á að þjálfarinn, Davíð Smári Lamude, verði áfram með liðið.
„Samningur hans rennur út í haust en ég hef engar áhyggjur af því að hann verði ekki áfram hjá okkur, alla vega næsta ár og vonandi lengur,“ segir Samúel. „Davíð er hins vegar kominn á þann stað sem þjálfari að honum gætu farið að bjóðast stór tækifæri, þá er ég að tala um lið utan lands eða jafnvel landsliðið. Þegar það kall kemur munum við að sjálfsögðu sýna því skilning. Davíð hefur unnið frábært starf hjá Vestra.“
Samúel segir Davíð gríðarlega öflugan þjálfara, einn þann besta á Íslandi um þessar mundir. „Það hefur hann sýnt og sannað. Hann kom okkur upp strax á fyrsta ári, við héldum sæti okkar í fyrra og nú erum við orðnir bikarmeistarar. Þessi árangur talar sínu máli.“
– Hver er hans helsti styrkur?
„Ætli það sé ekki að búa til góða liðsheild, fá menn með sér og láta þá trúa á það sem þeir eru að gera. Menn fylgja honum, allir sem einn.“
Guðný Stefanía Stefánsdóttir, ákafur áhangandi Vestra, lýkur einnig lofsorði á Davíð Smára.
„Við mættum miklu mótlæti þegar við réðum Davíð Smára en mín trú er sú að allir eigi skilið annað tækifæri í lífinu. Við gerum öll mistök og aðalatriðið er að við horfumst í augu við þau og lærum af þeim. Davíð Smári hefur unnið frábært starf hjá Vestra og í dag eru hörðustu andstæðingar ráðningarinnar orðnir hans hörðustu stuðningsmenn.“
Ítarlega er fjallað um afrek Vestra í Sunnudagsblaði Morgunblaðsins.