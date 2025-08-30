Færanýting Stjörnunnar varð FHL að falli

Stjarnan vann öflugan 3:0 útisigur á FHL í Neskaupstað í 15. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta í dag.
Heimakonur voru sterkari lengi vel en Stjarnan nýtti færin sín betur og uppskar því sanngjarnan sigur.
Leikurinn fór rólega af stað og vörðust bæði lið vel sem varð til þess að lítið var um álitleg færi framan af í fyrri hálfleik.
Á 29. mínútu dró þó til tíðinda þegar Stjarnan fékk aukaspyrnu á vallarhelmingi heimakvenna. Þá átti Andrea Mist Pálsdóttir langa fyrirgjöf inn í vítateig sem Rósey Björgvinsdóttir, fyrirliði FHL, ætlaði sér að skalla frá.
Boltinn fór hins vegar aftur upp, alla leið aftur fyrir Keelan Terrell í marki FHL og sjálfsmark heimakvenna staðreynd.
Stjörnukonur komust nálægt því að tvöfalda forystuna á 42. mínútu þegar Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir átti fast skot í þverslána eftir fyrirgjöf frá Úlfu Dís Kreye. Fleiri urðu mörkin ekki og hálfleikstölur því 1:0 Stjörnunni í vil.
Heimakonur í FHL komu töluvert sterkari inn í seinni hálfleik og sköpuðu sér nokkur álitleg færi með Calliste Brookshire og Taylor Marie Hamlet í broddi fylkingar.
Það var því gegn gangi leiksins þegar Snædís María Jörundsdóttir kom tvöfaldaði forskot Stjörnunnar á 72. mínútu eftir laglega sókn Stjörnunnar og fyrirgjöf Gyðu Kristínar Gunnarsdóttur.
Það sem eftir lifði seinni hálfleiks hélt lið FHL áfram að sækja og tókst Alexiu Marin Czerwien meðal annars að koma boltanum í markið á 81. mínútu eftir hornspyrnu en Jovan Subic leit svo á að brotið hefði verið á varnarmanni Stjörnunnar og fékk markið því ekki að standa.
Stjarnan negldi síðan síðasta naglann í kistu heimakvenna í uppbótartíma og kom stöðunni í 3:0 með glæsilegu marki frá varamanninum Margréti Leu Gísladóttur eftir laglegan undirbúning Huldu Hrundar Arnarsdóttur og Gyðu Kristínar Gunnarsdóttur.
Lokatölur því 2:0 fyrir Stjörnunni sem færir sig ofar efri hluta deildarinnar með sigrinum, en eftir situr lið FHL í síðasta sæti deildarinnar með 3 stig.