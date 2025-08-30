Hollandsmeistararnir sigruðu Íslandsmeistarana

Ríkjandi Íslandsmeistarar Breiðabliks töpuðu 2:0 gegn hollandsmeisturum Twente í Meistaradeild Evrópu í knattspyrnu kvenna í kvöld.
Breiðablik varðist frábærlega stóran hluta leiksins en tvö mörk Twente í seinni hálfleik skildu liðin að.
Fyrstu mínútur leiksins fóru rólega af stað og tókst hvorugu liðinu að skapa sér hættuleg færi. Twente, sem unnið hefur hollensku deildina fimm sinnum á síðustu tíu árum, var mun meira með boltann og fór stærsti hluti fyrri hálfleiks fram á sóknarhelmingi þeirra.
Twente átti nokkur álitleg færi í fyrri hálfleik, meðal annars á 24. mínútu þegar Lynn Carla Groenewegen skallaði boltann rétt framhjá Katherine Devine í marki Breiðabliks og á 37. mínútu þegar Lieske Carleer gerði slíkt hið sama slíkt eftir aukaspyrnu sem Twente fékk á hættulegum stað rétt fyrir utan teig.
Þrátt fyrir sóknarþunga Twente spilaði Breiðablik spilaði þétta og skipulagða vörn, átti svör við öllum tilraunum heimakvenna og skildu liðin því jöfn þegar flautað var til loka fyrri hálfleiks.
Breiðablik byrjaði seinni hálfleik af krafti og komst Andrea Rut Bjarnadóttir í fínt færi strax á 47. mínútu eftir frábæra sendingu Áslaugar Mundu Gunnlaugsdóttur.
Stuttu seinna, á 50. mínútu, fékk Twente vítaspyrnu þegar Áslaug Munda braut á Oude Elberink í vítateig Breiðabliks.
Þá fór Jaimy Ravensberger á punktinn en Katherine Devine gerði frábærlega með því að verja fasta spyrnu Ravensberger í hægra hornið og hélt Breiðablik þar með inni í leiknum.
Fögnuður Blika entist þó ekki lengi því tæpum fimmtán mínútum síðar, á 64. mínútu, komst Sophie Proost í frábært færi eftir sendingu frá Ravensberger og negldi boltanum í netið af miklu öryggi og kom stöðunni þar með í 1:0 fyrir Twente.
Ravensbereger var síðan aftur á ferðinni á 78 mínútu þegar hún fékk boltann í miðjum teignum og þrumaði honum í samskeytin úr miðjum vítateignum.
Óverjandi fyrir Kathrine í marki Blika og þær íslensku því í erfiðri stöðu þegar tíu mínútur voru eftir af leiknum.
Það sem eftir lifði leiks reyndu Blikakonur hvað þær gátu að minnka muninn en úr varð ekki. Niðurstaðan svekkjandi tap gegn sterku liði Twente og dettur Breiðablik því úr Meistaradeildinni og spilar næsta leik sinn í Evrópubikarnum, nýrri keppni UEFA.
|FHL
|0:2
|Stjarnan
|0:3 Stjörnusigur staðreynd! Lyfta sér aftur upp í efri hlutann með sterkum sigri. Stjarnan nýtti færin en FHL ekki.Leik lokið