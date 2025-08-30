Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 30.8.2025 | 18:15

Hreinn úrslitaleikur í Njarðvík

Brookelynn Entz, fyrrverandi leikmaður HK, skoraði sigurmark Grindavíkur/Njarðvíkur í dag …
Brookelynn Entz, fyrrverandi leikmaður HK, skoraði sigurmark Grindavíkur/Njarðvíkur í dag og mætir sínum gömlu félögum í úrslitaleik. mbl.is/Kristinn Magnússon

Grindavík/Njarðvík og HK mætast í hreinum úrslitaleik í lokaumferð 1. deildar kvenna í fótbolta á fimmtudaginn kemur, um hvort liðanna leikur í Bestu deildinni á næsta ári.

Suðurnesjaliðið tryggði sér þetta með því að vinna Keflavík í grannaslag á útivelli í dag, 1:0, þar sem Brookelynn Entz skoraði sigurmarkið í fyrri hálfleik.

Fyrir lokaumferðina er HK með 37 stig í öðru sæti og Grindavík/Njarðvík 35 stig í þriðja sæti. HK nægir því jafntefli en sigur myndi fleyta Grindavík/Njarðvík upp í Bestu deildina.

Úrslitaleikurinn fer fram á Njarðvíkurvellinum klukkan 17.30 á fimmtudag.

ÍBV hefur þegar unnið deildina með yfirburðum og er með 46 stig fyrir lokaumferðina.

