Mark Fanndísar dugði ekki gegn Inter

Fanndís Friðriksdóttir skoraði mark Vals. mbl.is/Eyþór
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

Valur mátti þola tap, 4:1, gegn ítalska stórliðinu Inter Mílanó í leik um þriðja sætið í 2. umferð í undankeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta í Mílanó í dag. Valur er úr leik í Evrópukeppni í ár á meðan Inter fer í Evrópubikarinn, nýja Evrópukeppni á vegum UEFA.

Valskonur vörðust vel framan af leik en Lina Magull fékk gullið tækifæri til að skora fyrsta markið á 29. mínútu en hún skaut framhjá úr víti. Aðeins tveimur mínútum síðar skoraði kom Haley Bugeja Inter yfir með föstu skoti úr teignum.

Fimm mínútum eftir það potaði Magull boltanum í netið af stuttu færi eftir að boltinn datt þægilega fyrir hana í teignum. Elisa Polli gerði svo þriðja markið á 41. mínútu er hún skaut í varnarmann og í netið og var staðan í hálfleik 3:1.

Valur byrjaði seinni hálfleikinn af krafti og Fanndís Friðriksdóttir minnkaði muninn á 49. mínútu með glæsilegu skoti í teignum eftir að boltinn fór í bakið á Jasmín Erlu Ingadóttur og datt á Fanndísi sem kláraði færið mjög vel.

Eftir það róaðist leikurinn töluvert og gekk Valsliðinu illa að skapa sér fleiri færi. Marie Detruyer gerði svo endanlega út um leikinn með marki á 85. mínútu er hún skoraði af stuttu færi eftir að Karólína Lea Vilhjálmsdóttir skallaði í slána.

Cecilía Rán Rúnarsdóttir varði mark Inter í leiknum og Karólína kom inn á sem varamaður á 70. mínútu.

