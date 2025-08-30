Mikilvægur sigur á Akureyri

Fram sigraði Þór/KA, 2:1, í 15. umferð Bestu deildar kvenna í knattspyrnu í dag.
Fram var ekki lengi að skora fyrsta mark leiksins. Á 3. mínútu kom Alda Ólafsdóttir boltanum í netið úr hornspyrnu, 1:0.
Agnes Birta Stefánsdóttir jafnaði síðan metin fyrir Þór/KA þegar hún stangaði boltann í netið og var staðan því 1:1 í hálfleik
Það stefndi allt í jafntefli en á 90. mínútu tryggði Murielle Tiernan Fram mikilvægan sigur, 2:1.
Fram situr nú í 7. sæti deildarinnar með 18 stig og Þór/KA í 5. sæti með 21 stig.