Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 30.8.2025 | 19:42

Mikilvægur sigur á Akureyri

Mikilvægur sigur Fram í dag.
Mikilvægur sigur Fram í dag. mbl.is/Ólafur Árdal

Fram sigraði Þór/KA, 2:1, í 15. umferð Bestu deildar kvenna í knattspyrnu í dag.

Fram var ekki lengi að skora fyrsta mark leiksins. Á 3. mínútu kom Alda Ólafsdóttir boltanum í netið úr hornspyrnu, 1:0.

Agnes Birta Stefánsdóttir jafnaði síðan metin fyrir Þór/KA þegar hún stangaði boltann í netið og var staðan því 1:1 í hálfleik

Það stefndi allt í jafntefli en á 90. mínútu tryggði Murielle Tiernan Fram mikilvægan sigur, 2:1.

Fram situr nú í 7. sæti deildarinnar með 18 stig og Þór/KA í 5. sæti með 21 stig.

 

mbl.is
Fleira áhugavert
Æskilegt að Evrópuleikir verði á Ísafirði Guðrún vill setja mark sitt á Sjálfstæðisflokkinn Óábyrg ummæli byggð á röngum forsendum Bjartsýnn á að halda Davíð Smára
Fleira áhugavert
Óábyrg ummæli byggð á röngum forsendum Gagnrýndi meðverjendur og bað þá afsökunar Bjartsýnn á að halda Davíð Smára Hildur Sverris segir af sér