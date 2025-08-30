Selfoss skellti Þór - Þróttur í bestu stöðu - Grindavík í vondum málum

Selfyssingar settu stórt strik í vonir Þórsara frá Akureyri um að komast beint upp í Bestu deildina og náðu um leið í dýrmætan sigur í botnbaráttunni, rétt eins og Völsungar.
Selfoss vann Þór 3:2 á Selfossi og Völsungur lagði Grindavík að velli á Húsavík, 2:0.
Þetta þýðir að Þróttur úr Reykjavík stendur nú best að vígi fyrir tvær síðustu umferðir deildarinnar og vinnur sér sæti í Bestu deildinni með því að vinna tvo síðustu leiki sína. Þróttur er með 41 stig, Njarðvík 40 og Þór 39 stig.
Þróttur mætir HK og Þór í tveimur síðustu umferðunum.
Efsta liðið fer beint upp en næstu fjögur fara í umspil um eitt sæti.
Völsungur er nánast sloppinn úr fallhættu, er með 22 stig í 7. sæti eftir sigurinn, og Selfyssingar fóru upp í 9. sætið með 19 stig. Grindavíkur situr eftir í súpunni með 18 stig en fyrir neðan eru Leiknir R. með 17 stig og Fjölnir með 15.
Aron Lucas Vokes skoraði sigurmark Selfoss undir lokin gegn Þór. Aron Fannar Birgisson og Harley Willard skoruðu hin mörkin en Ibrahima Baldé og Sigfús Fannar Gunnarsson skoruðu fyrir Þór.
Á Húsavík voru það Arnar Pálmi Kristjánsson og Jakob Héðinn Róbertsson sem skoruðu mörkin fyrir Völsung.