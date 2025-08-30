Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 30.8.2025 | 19:58 | Uppfært 21:22

Sigurmark í blálokin

Mikilvægur sigur Framkvenna í dag.
Mikilvægur sigur Framkvenna í dag. Karítas Sveina Guðjónsdóttir
mbl.is

Óttar Örn Brynjarsson

sport@mbl.is

Fram sigraði Þór/KA 2:1 í lokaleik 15. umferðar Bestu deildar kvenna í dag. Liðin áttust við í Boganum á Akureyri í jöfnum og spennandi leik.

Fram færir sig einu sæti ofar en liðið er í 7. sæti eftir umferðina með 18 stig. Þór/KA er áfram í 5. sæti deildarinnar með 21 stig.

Framkonur mættu ákveðnar til leiks og hófu leikinn af miklum krafti. Þær settu strax pressu á heimakonur og á þriðju mínútu skoraði Alda Ólafsdóttir, markadrottningin sjálf, eftir hornspyrnu. Eftir mikinn barning í teignum og þrjú skot á markið endaði boltinn við fætur Öldu, sem afgreiddi hann í marknetið.

Heimakonur svöruðu þó fljótt og á 11. mínútu jafnaði Agnes Birta Stefánsdóttir með skalla eftir hornspyrnu.

Eftir það var leikurinn í járnum fram að hálfleik, þar sem bæði lið börðust af miklum krafti.

Það var mikill baráttuandi í upphafi seinni hálfleiks og bæði lið fengu góð færi. Munurinn á liðunum var í raun lítill framan af, allt þar til á síðustu tíu mínútunum þegar Þór/KA sótti stíft að Framkonum. Það virtist aðeins vera tímaspursmál hvenær heimakonur myndu koma boltanum í netið og tryggja sér sigurinn.

Sigurmarkið kom hins vegar eftir hraða sókn Fram á síðustu mínútu uppgefins uppbótartíma. Murielle Tiernan komst á ferðina upp völlinn, Hún lék inn á vítateiginn og afgreiddi boltann með frábæru skoti í netið við mikinn fögnuð liðsfélaga sinna.

Allt sauð upp úr á varamannabekk Þórs/KA en lið heimakvenna rétt fékk að taka miðju áður en leikurinn var flautaður af.
Þór/KA 1:2 Fram
