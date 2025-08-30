Þriggja liða slagur um fyrstudeildarsætin

Baráttan um sæti í 1. deild karla í knattspyrnu stendur nú á milli þriggja liða eftir að fimm leikir af sex í 20. umferð 2. deildarinnar fóru fram í gær.
Þróttur úr Vogum er með 39 stig í toppsætinu en Ægir og Grótta eru með 38 stig hvort og ljóst er að tvö af þessum þremur liðum fara upp í 1. deildina.
Á hinum endanum berjast fjögur lið fyrir lífi sínu en KFG er með 22 stig, Víðir 20, Kári 18 og Höttur/Huginn 17. Lið Hattar/Hugins á til góða heimaleik gegn Haukum sem fer fram á morgun.
Grótta og Þróttur úr Vogum mætast í lokaumferðinni og það gæti orðið hreinn úrslitaleikur um 1. deildarsæti.
Þróttarar gerðu góða ferð á Hvammstanga í gær og unnu þar Kormák/Hvöt, 2:0. Rúnar Ingi Eysteinsson og Eyþór Orri Ómarsson skoruðu mörkin.
Grótta lagði Víking frá Ólafsvík, 3:2, í hörkuleik á Seltjarnarnesi, 3:2. Björgvin Brimi Andrésson, Grímur Ingi Jakobsson og Kristófer Dan Þórðarson skoruðu fyrir Gróttu en Ivan López og Hektor Bergmann Garðarsson fyrir Ólsara.
Ægir vann sannfærandi sigur á Kára í Akraneshöllinni, 4:0. Atli Rafn Guðbjartsson skoraði tvö markanna, Jordan Adeyemo og Bjarki Rúnar Jónínuson eitt hvor.
Víðir og KFG skildu jöfn í fallbaráttuslag í Garðinum, 2:2. Elvar Máni Guðmundsson og Djordje Biberdzic komu KFG í 2:0 á fyrstu níu mínútum leiksins en Dominic Lee Briggs og Valur Þór Hákonarson svöruðu fyrir Víði í síðari hálfleik.
Dalvík/Reynir og KFA skildu jöfn á Dalvík, 1:1. Tómas Þórðarson kom Dalvík/Reyni yfir en Geir Sigurbjörn Ómarsson jafnaði fyrir Austfirðinga í uppbótartímanum.