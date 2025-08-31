„Mér líður bara mjög vel,“ sagði Freyr Sigurðsson í samtali við mbl.is eftir dýrmætan 2:1-sigur Fram gegn Val í Bestu deild karla í knattspyrnu í kvöld.
Freyr fór á kostum með Fram í kvöld en hann lagði upp fyrra markið og vann vítaspyrnuna sem tryggði sigurinn í kvöld.
„Ég held að við hlupum meira og við vildum þetta meira. Þetta er mikilvægur sigur fyrir okkur og við gerðum okkar allra besta,“ sagði Freyr aðspurður hvað skóp sigurinn í kvöld.
Sigurinn var afar mikilvægur fyrir Fram sem fór upp í sjötta sætið með sigri í kvöld. Eftir næstu umferð verður deildinni skipt í efri og neðri hluta en efstu sex liðin fara í efri hlutann.
„Við ætlum að koma okkur í topp sex. Það er einn leikur eftir og ef við vinnum hann þá erum við búnir að tryggja okkur sæti í efri hlutanum,“ sagði Freyr.
Þið mætið FH, sem situr í fimmta sæti með einu stigi meira en þið, í næstu umferð í hálfgjörum úrslitaleik um sæti í efri hlutanum. Hvernig leggst leikurinn í þig?
„Leikurinn leggst bara vel í mig, við ætlum bara að vinna leikinn,“ sagði Freyr að lokum.