Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 31.8.2025 | 14:36

Afturelding - FH, staðan er 1:1

Georg Bjarnason og Kjartan Kári Halldórsson í baráttunni í dag.
Georg Bjarnason og Kjartan Kári Halldórsson í baráttunni í dag. mbl.is/Ólafur Árdal
mbl.is

Jón Kristinn Jónsson

jonkr@mbl.is

Afturelding tekur á móti FH í 21. umferð Bestu deildar karla í knattspyrnu í Mosfellsbæ klukkan 14.

Afturelding er í 11. sæti með 21 stig og FH er í fimmta sæti með 26.

Mbl.is er í Mosfellsbæ og fylgist með gangi mála í beinni textalýsingu.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Vestri 1:0 KR opna
18. mín. Vladimir Tufegdzic (Vestri) skorar 1:0 Vestri!. Vestri skorar úr sinni fyrstu hornspyrnu. Montiel tekur hornspyrnuna frá vinstri og beint á Túfa sem skallar hann inn. Halldór hreyfir sig ekki á línunni. KR að fá enn eitt markið á sig eftir hornspyrnu.
ÍBV 0:0 ÍA opna
1. mín. Leikur hafinn Heimamenn sparka þessu af stað, góða skemmtun!
Liverpool 0:0 Arsenal opna
Engir atburðir skráðir enn

Leiklýsing

Afturelding 1:1 FH opna loka
34. mín. Afturelding skorar úr víti 1:1. Hrannar hamrar boltann upp í vinstra hornið. Mathias fer í rétt horn en átti samt ekki möguleika.
mbl.is
