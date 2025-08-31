Alltof fljótur að dæma vítið

Srdjan Tufegdzic, þjálfari Vals sem er oftast þekktur sem Túfa, var að vonum svekktur eftir 2:1-tap liðsins gegn Fram í Bestu deild karla í knattspyrnu í kvöld.
„Það er svekkjandi að tapa leiknum því mér fannst við ekki eiga skilið að tapa honum. Við vorum að leggja okkur fram, vorum 1:0 yfir í fyrri hálfleik og vorum með góða stjórn á leiknum.
Við mættum ekki nógu vel til leiks fyrstu 10 til 15 mínúturnar í seinni hálfleik. Fram mætti betur og jafnaði leikinn verðskuldað. Við hættum alveg að gera þessa hluti sem við vildum halda áfram að gera en þeir voru líka að gera vel.
Eftir þeirra mark finnst mér við aftur vera að ná fínni stjórn á leiknum, vorum að komast í góðar stöður og skapa hættuleg færi. Jónatan [Ingi Jónsson] fær gott færi sem Viktor [Freyr Sigurðsson] ver vel í markinu. Við fáum líka nokkrar hornspyrnur og þeir björguðu á línu þannig að mér fannst mark liggja í loftinu,“ sagði Túfa í samtali við mbl.is
Valsmenn voru kraftlitlir í byrjun síðari hálfleiks og tókst Fram að jafna metin á 59. mínútu.
„Þeir mæta með miklu meira púður í seinni hálfleik. Það var aldrei áætlun okkar að mæta svona í síðari hálfleik. Aftur á móti erum við að spila okkar þriðja leik í vikunni á meðan Fram fær heila viku til að undirbúa leikinn.
Kannski spilar það eitthvað inn í en það var aldrei planið að mæta svona inn í seinni hálfleikinn, við vildum halda áfram að vera orkumiklir eins og við vorum í fyrri hálfleik. Miðað við hvernig við svöruðum jöfnunarmarki þeirra þá vantar enga orku í okkur, við reyndum og reyndum allan tímann að ná sigurmarkinu en síðan fáum við vítaspyrnu í andlitið.“
Sigurmark Fram kom úr vítaspyrnu í uppbótartíma en Túfa vildi sjálfur fá vítaspyrnu þegar Marius Lundemo fór niður í teig Framara.
„Mér fannst að við hefðum átt að fá vítaspyrnu þegar Marius fór niður í teignum og það hefði getað komið okkur í stöðuna 2:1.
Síðan fá þeir vítaspyrnu þegar það var ekki mikið að gerast í leiknum. Ég þarf að sjá aftur þennan vítaspyrnudóm, hvort þetta var rétt eða ekki. Miðað við viðbrögð minna manna þá fannst mér hann alltof fljótur að dæma á þetta,“ sagði Túfa.
Framundan er landsleikjahlé og fer því fram næsta umferð eftir tvær vikur. Valur fær Stjörnuna í heimsókn í næsta leik.
„Við þurfum bara að fara yfir þennan leik og sleikja aðeins sárin. Menn voru að gefa allt í þetta í dag og við áttum ekki skilið að tapa leiknum og fara héðan með 0 stig. Nýtum tímann til að hvíla, sumir leikmenn hafa spilað rosalega mikið undanfarið. Við munum alltaf koma sterkari til baka eftir hléið, það er planið,“ sagði Túfa að lokum.