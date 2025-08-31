Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 31.8.2025 | 22:32

Anton hélt þeim í leiknum

Ingvar Jónsson
Ingvar Jónsson mbl.is/Ólafur Árdal
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

„Þetta var einbeitingarleysi,“ sagði Ingvar Jónsson, markvörður Víkings úr Reykjavík, í samtali við mbl.is eftir jafntefli við Breiðablik, 2:2, í Bestu deildinni í fótbolta í kvöld. Víkingur var með 2:1-forystu og manni fleiri en Blikum tókst að jafna.

Rautt spjald og hasar í stórleiknum í Víkinni
Frétt af mbl.is

Rautt spjald og hasar í stórleiknum í Víkinni

„Við gefum þeim föst leikatriði sem við vorum í vandræðum með og þeir nýttu sér það. Anton hélt þeim svo inn í þessu hinum megin. Við erum auðvitað mjög svekktir,“ sagði Ingvar, sem er nokkuð ánægður með spilamennsku Víkings í kvöld.

Ásgeir Helgi Orrason og Nikolaj Hansen eigast við í kvöld.
Ásgeir Helgi Orrason og Nikolaj Hansen eigast við í kvöld. mbl.is/Ólafur Árdal

„Mér fannst hún fín. Við vorum orkumiklir og góðir. Við fengum fullt af færum og hefðum átt að klára þetta í stöðunni 2:1.“

Troðfullt var í stúkunni í Víkinni í kvöld og svakaleg stemning.

„Þessi lið hafa barist um titilinn undanfarin ár og það er alltaf spennandi að mæta Blikunum. Það er geggjað að spila svona leik í svona stemningu. Við erum samt svekktir að gefa stuðningsmönnum ekki þrjú stig,“ sagði Ingvar.

mbl.is
Fleira áhugavert
Pattstaða í málinu því vélin fer hvergi Skoða endurgreiðslu virðisaukaskatts Guðrún vill setja mark sitt á Sjálfstæðisflokkinn Nýta sér glugga til að fara fram á þyngri dóma
Fleira áhugavert
Myndir: Ánægðir hátíðargestir í túninu heima Nýta sér glugga til að fara fram á þyngri dóma Ekki ráðuneytisins að endurmeta „Sem fræðimaður er ég alltaf Elsa“