Afturelding tapaði öðrum leiknum í röð þegar liðið tók á móti FH á heimavelli sínum í Bestu deild karla í knattspyrnu í dag. Afturelding er eftir leikinn með 21 stig í næstneðsta sæti deildarinnar og þarf liðið nauðsynlega á sigri að halda eftir að hafa ekki unnið leik síðan 23. júní.
Magnús Már Einarsson þjálfari Aftureldingar hafði þetta að segja spurður að því hvort útlitið væri ekki orðið frekar svart fyrir hans lið:
„Nei, nei, við erum að spila finnst mér fínt. Það eru 6 leikir eftir af mótinu og nóg eftir. En við þurfum að gera betur að sjálfsögðu. Við vorum að þjarma að FH í lokin og áttum að skora miðað við öll færin sem við fengum.
En það er aðallega tvennt sem kostar okkur sigurinn. Það fyrra er að við mættum ekki til leiks hérna í byrjun og það skrifast á mig og strákana að gera ekki betur þar. Síðan um leið og þeir skora fyrsta markið þá hrökkvum við í gang og mér fannst við vera að taka leikinn yfir í stöðunni 1:1 þegar þeir fá bara gefins mark frá dómara leiksins.
Þetta er þriðji leikurinn í röð þar sem andstæðingar okkar fá gefins mörk. Á móti KA gefur Helgi Mikael þeim vítaspyrnu sem kemur þeim í 2:1 þegar leikurinn er í jafnvægi.
Í síðasta leik á móti Val erum við 2:0 yfir og þeir skora úr hornspyrnu þar sem Aron Jóhannsson heldur Jökli þegar hann er að reyna kýla boltann í burtu og gott ef hann fór ekki í hendina á Valsara líka á leiðinni inn.
Núna þá er fyrirgjöf sem er skölluð í gegnum hendurnar á Jökli þegar hann er að grípa boltann og fer í hann. Ég er mjög svekktur með þetta og mér finnst dómgæslan halla verulega á okkur og ekki bara í dag heldur í allt sumar í svona stórum atriðum. Í svona jafnri deild þá skiptir þetta bara gríðarlega miklu máli.“
Heldurðu að það hafi eitthvað með það að gera að Afturelding er innan gæsalappa, litla liðið í deildinni og nýkomnir upp. Þannig að dómarinn leyfir þá kannski meira gagnvart litla liðinu, ef svo má segja?
„Auðvitað leitar sú hugsun að manni þó að maður voni að það sé ekki staðan að við fáum ekki sömu virðingu. Ég kallaði eftir því í sumar að við fengjum virðingu. Ef það væri VAR hérna þá væru þrjú mörk í þremur leikjum sem væru ekki mörk ef það væri staðan. Það er ótrúlega erfitt að sætta sig við það.
Við getum vissulega gert betur og varist í einhverjum mörkum en þegar svona stórt hlutfall markanna er ólöglegt þá verður maður súr.“
Þannig að þú ert kannski að reyna að segja að Afturelding hafi alveg nóg með að berjast fyrir veru sinni í þessari deild og að það þurfi engar frekari áskoranir frá dómgæslunni til viðbótar?
„Já að sjálfsögðu. Þetta eru hörkuleikir og jöfn deild. Reyndur dómari á að sjá þetta eins og í dag. Pétur er frábær dómari en hann átti að sjá þetta.“
Það er ekki mikið af stigum að halast inn í síðustu leikjum. Ertu að fara sjá það breytast?
„Já, ef við spilum svona eins og í dag og lögum nokkur atriði þá fara stigin að koma og við þurfum bara að hafa trú á því sem við erum að gera og mæta tilbúnir í næsta leik sem er á móti ÍA,“ sagði Magnús Már að lokum í samtali við mbl.is.