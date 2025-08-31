Óttar Örn Brynjarsson
Jóhann Kristinn Gunnarsson þjálfari Þórs/KA sagði að Fram hefði verðskuldað sigurinn í leik liðanna í Bestu deild kvenna í fótbolta í Boganum á Akureyri, 2:1.
Murielle Tiernan skoraði sigurmark Fram undir lok leiksins eftir mikinn sóknarþunga Akureyrarliðsins.
Hver eru fyrstu viðbrögð eftir leikinn?
„Vonbrigði," sagði Jóhann við mbl.is.
Þórs/KA-stelpurnar spiluðu vel, og þá sérstaklega í lokin. Hvað fór úrskeiðis?
„Það var of mikill æsingur og það vantaði gæði. Þær nýttu sér náttúrulega það að við vorum farin að ýta og reyna að ná öllum stigunum, á meðan þær voru sáttar með eitt stig.
Þær eru með eitt skæðasta vopnið í deildinni í framlínunni. Þær hirtu öll þrjú stigin og eiga það bara skilið af því að þetta var ekki góður leikur hjá okkur í dag," sagði Jóhann Kristinn Gunnarsson.