Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 31.8.2025 | 8:30

Eitt skæðasta vopnið í deildinni

Jóhann Kristinn Gunnarsson er þjálfari Þórs/KA.
mbl.is

Óttar Örn Brynjarsson

sport@mbl.is

Jóhann Kristinn Gunnarsson þjálfari Þórs/KA sagði að Fram hefði verðskuldað sigurinn í leik liðanna í Bestu deild kvenna í fótbolta í Boganum á Akureyri, 2:1.

Murielle Tiernan skoraði sigurmark Fram undir lok leiksins eftir mikinn sóknarþunga Akureyrarliðsins.

Hver eru fyrstu viðbrögð eftir leikinn?

„Vonbrigði," sagði Jóhann við mbl.is.

Þórs/KA-stelpurnar spiluðu vel, og þá sérstaklega í lokin. Hvað fór úrskeiðis?

„Það var of mikill æsingur og það vantaði gæði. Þær nýttu sér náttúrulega það að við vorum farin að ýta og reyna að ná öllum stigunum, á meðan þær voru sáttar með eitt stig.

Þær eru með eitt skæðasta vopnið í deildinni í framlínunni. Þær hirtu öll þrjú stigin og eiga það bara skilið af því að þetta var ekki góður leikur hjá okkur í dag," sagði Jóhann Kristinn Gunnarsson.

mbl.is
