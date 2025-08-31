Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 31.8.2025 | 16:00

FH sótti dýrmæt stig í Mosfellsbæ

Georg Bjarnason og Kjartan Kári Halldórsson í baráttunni í dag.
Georg Bjarnason og Kjartan Kári Halldórsson í baráttunni í dag. mbl.is/Ólafur Árdal
mbl.is

Jón Kristinn Jónsson

jonkr@mbl.is

Afturelding tók á móti FH í 21. umferð Bestu deildar karla í fótbolta í dag og lauk leiknum með 2:1 sigri FH-inga.

Eftir leikinn eru FH-ingar í 5. sæti með 29 stig og Afturelding er með 21 stig í næstneðsta sæti.

Hafnfirðingar sóttu meira í byrjun leiks og fengu fjórar hornspyrnu í röð. Engin þeirra endaði með marki og skiptust liðin á að fá færi eftir þetta. 

Á 29. mínútu komust FH-ingar verðskuldað yfir þegar Kjartan Kári Halldórsson gaf glæsilega sendingu inn í vítateig Aftureldingar og fyrirliðinn Björn Daníel Sverrisson skallaði boltann í netið. 

Fimm mínútum síðar fengu Mosfellingar réttilega dæmda vítaspyrnu. Úr spyrnunni skoraði Hrannar Snær Magnússon af miklu öryggi og jafnaði leikinn fyrir Aftureldingu.

Staðan í hálfleik 1:1.

Afturelding gerði eina breytingu á liði sínum í hálfleik þegar Aketchi Luc - Martin Kassi fór af velli fyrir Sævar Atla Hugason. 

Það breytti því ekki að FH skoraði á 57. mínútu leiksins þegar Sigurður Bjartur Hallsson skoraði eftir baráttu við Jökul Andrésson í marki Aftureldingar. Mosfellingar vildu meina að Sigurður Bjartur hafi brotið á Jökli en dómarinn sá ekki ástæðu til að gera annað en að dæma mark og staðan orðin 2:1 fyrir FH. 

Þegar líða tók á leikinn fóru liðin að gera skiptingar. FH-ingar lögðust aðeins aftar á völlinn og Afturelding byrjaði að pressa ásamt því að reyna ná jöfnunarmarki. Mosfellingar voru nokkrum sinnum nálægt því að jafna leikinn en allt kom fyrir ekki og unnu FH-ingar mikilvægan sigur í baráttunni um að enda í efri hluta deildarinnar áður en hún skiptist eftir næstu umferð.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Vestri 1:1 KR opna
90. mín. Leik lokið 1:1 hérna í dag. Bæði lið ósátt við niðurstöðuna en miðað við gang leiksins held ég að þetta sé sanngjarnt.
ÍBV 2:0 ÍA opna
90. mín. Hermann Þór Ragnarsson (ÍBV) fær víti +2 - Hermann labbar framhjá Vardic sem stuggar við honum inni í vítateig. Þetta var ekki mikil snerting en nóg til að Jóhann dæmir.
Liverpool 1:0 Arsenal opna
83. mín. Dominik Szoboszlai (Liverpool) skorar 1:0 - Liverpool er komið yfir og þvílíkt mark! Szoboslai tekur aukaspyrnu af 25 metra færi eða svo og neglir boltanum í stöngina og inn. Vá!
Stjarnan 0:0 KA opna
8. mín. Örvar Eggertsson (Stjarnan) fær gult spjald Þetta var frekar stórmannleg tækling

Leiklýsing

Afturelding 1:2 FH opna loka
90. mín. Við fáum 6 mínútur í uppbótartíma.
mbl.is
Fleira áhugavert
Skoða endurgreiðslu virðisaukaskatts „Kunna kennarar að kenna lestur?“ Play segir upp 20 starfsmönnum Guðrún vill setja mark sitt á Sjálfstæðisflokkinn
Fleira áhugavert
Segir skipun samgönguráðs lykta af kjördæmapoti „Sem fræðimaður er ég alltaf Elsa“ Guðrún vill setja mark sitt á Sjálfstæðisflokkinn Play segir upp 20 starfsmönnum