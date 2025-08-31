FH sótti dýrmæt stig í Mosfellsbæ

Afturelding tók á móti FH í 21. umferð Bestu deildar karla í fótbolta í dag og lauk leiknum með 2:1 sigri FH-inga.
Eftir leikinn eru FH-ingar í 5. sæti með 29 stig og Afturelding er með 21 stig í næstneðsta sæti.
Hafnfirðingar sóttu meira í byrjun leiks og fengu fjórar hornspyrnu í röð. Engin þeirra endaði með marki og skiptust liðin á að fá færi eftir þetta.
Á 29. mínútu komust FH-ingar verðskuldað yfir þegar Kjartan Kári Halldórsson gaf glæsilega sendingu inn í vítateig Aftureldingar og fyrirliðinn Björn Daníel Sverrisson skallaði boltann í netið.
Fimm mínútum síðar fengu Mosfellingar réttilega dæmda vítaspyrnu. Úr spyrnunni skoraði Hrannar Snær Magnússon af miklu öryggi og jafnaði leikinn fyrir Aftureldingu.
Staðan í hálfleik 1:1.
Afturelding gerði eina breytingu á liði sínum í hálfleik þegar Aketchi Luc - Martin Kassi fór af velli fyrir Sævar Atla Hugason.
Það breytti því ekki að FH skoraði á 57. mínútu leiksins þegar Sigurður Bjartur Hallsson skoraði eftir baráttu við Jökul Andrésson í marki Aftureldingar. Mosfellingar vildu meina að Sigurður Bjartur hafi brotið á Jökli en dómarinn sá ekki ástæðu til að gera annað en að dæma mark og staðan orðin 2:1 fyrir FH.
Þegar líða tók á leikinn fóru liðin að gera skiptingar. FH-ingar lögðust aðeins aftar á völlinn og Afturelding byrjaði að pressa ásamt því að reyna ná jöfnunarmarki. Mosfellingar voru nokkrum sinnum nálægt því að jafna leikinn en allt kom fyrir ekki og unnu FH-ingar mikilvægan sigur í baráttunni um að enda í efri hluta deildarinnar áður en hún skiptist eftir næstu umferð.
|Vestri
|1:1
|KR
|1:1 hérna í dag. Bæði lið ósátt við niðurstöðuna en miðað við gang leiksins held ég að þetta sé sanngjarnt.Leik lokið
|ÍBV
|2:0
|ÍA
|+2 - Hermann labbar framhjá Vardic sem stuggar við honum inni í vítateig. Þetta var ekki mikil snerting en nóg til að Jóhann dæmir.Hermann Þór Ragnarsson (ÍBV) fær víti
|Liverpool
|1:0
|Arsenal
|1:0 - Liverpool er komið yfir og þvílíkt mark! Szoboslai tekur aukaspyrnu af 25 metra færi eða svo og neglir boltanum í stöngina og inn. Vá!Dominik Szoboszlai (Liverpool) skorar