Vestri tók á móti KR í 21. umferð Bestu deildar karla í knattspyrnu á Ísafirði í dag og lauk leiknum með jafntefli, 1:1. Davíð Smári Lamude, þjálfari Vestra, mætti í viðtal eftir leik og var spurður um fyrstu viðbrögð.
„Mér fannst þetta fínn leikur af okkar hálfu, ég er ósáttur að nýta ekki færin okkar og mér fannst KR fá eitt færi og skora úr því og það er ekki einu sinni færi sem þeir skora úr. Við fengum fullt af hornspyrnum, fáum hættulegri færi og heillt yfir er ég þokkalega, ég vil ekki segja sáttur, en ég bara veit það ekki ef ég á að vera alveg hreinskilinn.
Mig langaði að klára þennan leik og halda þessu í okkar höndum en það bara tókst ekki í dag. Hvert einasta stig í þessari deild er gríðalega mikilvægt og við þurfum bara bara að horfa á það þannig,“ sagði Davíð Smári í samtali við mbl.is.
Þið eins og þú segir fenguð færin en vantaði ekki bara gæðin til að klára þetta?
„Já mér fannst líka vanta á köflum hjá okkur pínu gæði að halda í boltann betur og ná að skapa eitthvað með boltann. En við áttum bara töluvert hættulegri færi, Jeppe á náttúrulega stórkostlegt færi hérna í lokin og hornspyrnur sem við vorum alltaf hættulegir í en náum einhvern veginn ekki að nýta.
Duah sleppur einn í gegn og svona. Mér fannst fyrri hálfleikurinn litast af því að þeir voru aðeins yfir í baráttunni, þeir unnu seinni boltana og svona. Það lagaðist mikið í seinni hálfleik. Það er bara að horfa fram leikinn og næsti leikur er KA og það er bara æfa vel fram að þeim leik,“ sagði hann.
Þessi úrslit eru líka sérstaklega fúl miðað við hvernig hinir leikirnir fóru?
„Fótboltaguðirnir gefa og þeir taka. Kannski gefa þeir okkur eitthvað í næstu umferð ef við klárum okkar, það er bara næsti leikur og fókusa á að vinna hann,“ sagði Davíð Smári að lokum.