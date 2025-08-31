Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 31.8.2025 | 20:35

Fram - Valur, staðan er 1:1

Markus Nakkim og Simon Tibbling í fyrri leik liðanna í …
Markus Nakkim og Simon Tibbling í fyrri leik liðanna í sumar. mbl.is/Karítas
mbl.is

Hafliði Hafþórsson

haflidi@mbl.is

Fram tekur á móti Val í 21. umferð Bestu deildar karla í knattspyrnu á Framvelli í Úlfarárdal klukkan 19.15.

Fram er í níunda sæti með 25 stig og Valur er á toppnum með 40 stig.

Mbl.is er í Úlfarsárdal og fylgist með gangi mála í beinni textalýsingu.

Aðrir virkir leikir

Vestri 1:1 KR opna
90. mín. Leik lokið 1:1 hérna í dag. Bæði lið ósátt við niðurstöðuna en miðað við gang leiksins held ég að þetta sé sanngjarnt.
Afturelding 1:2 FH opna
90. mín. Leik lokið Gríðarlega mikilvæg 3 stig fyrir FH en Afturelding er komið í slæm mál.
Liverpool 1:0 Arsenal opna
90. mín. Wataru Endo (Liverpool) fær gult spjald 90+8. Við fáum aðeins lengri uppbótartíma þar sem Timber lá aðeins eftir áðan.
Stjarnan 3:2 KA opna
90. mín. Guðmundur Baldvin Nökkvason (Stjarnan) skorar +9 Guðmundur Baldvin fullkomnar endurkomuna! Caulker vinnur skallann eftir hornspyrnuna og skallinn fer í stöngina, Guðmundur Baldvin er fyrstu að átta sig og setur boltann í netið af stuttu færi!
Pólland 81:73 Ísland opna
99. mín. skorar
Víkingur R. 2:1 Breiðablik opna
62. mín. Valdimar Þór Ingimundarson (Víkingur R.) skorar 2:1 - Heimamann eru komnir yfir! Valdimar afgreiðir boltann í netið af stuttu færi eftir flotta sendingu fyrir markið hjá Stíg frá vinstri. Blikar vilja rangstöðu en fá ekki.

Leiklýsing

Fram 1:1 Valur opna loka
69. mín. Kennie Chopart (Fram) á skot sem er varið Beint á Stefán í marki Vals.
mbl.is
