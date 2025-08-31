„Girtum okkur í brók“

Guðmundur Baldvin Nökkvason, leikmaður Stjörnunnar, átti frábæran leik þegar Stjarnan vann glæsilegan 3:2 endurkomusigur gegn KA á heimavelli í 21. umferð Bestu deildar karla í knattspyrnu í kvöld.
Guðmundur lagði upp fyrsta mark Stjörnunnar og skoraði svo sjálfur sigurmarkið í blálokin, á níundu mínútu uppbótartíma.
Guðmundur var sigurreifur í leikslok og ræddi við mbl.is strax eftir góðan fögnuð inni í klefa með liðsfélögum sínum. Hafði hann þetta að segja:
„Þetta voru góð þrjú stig, þegar öllu er á botninn hvolft þá eru stigin þrjú það eina sem skiptir máli. Það var mikill skellur að fá mark númer tvö á sig í byrjun seinni hálfleiks eftir að við ræddum málin vel inni í klefa í hálfleik. Bara ógeðslega lélegt. Síðan girtum við okkur í brók og fórum að spila eins og menn og trúin var fyrir hendi, þá bara kom þetta á endanum.“
Stjarnan hefur verið á mikilli sigurgöngu, hvað gefur svona sigur liðinu fyrir framhaldið?
„Drullu mikið, þetta gefur okkur ógeðslega mikið inn í síðustu leikina. Við tökum einn leik í einu, við tökum núna smá frí og svo bara keyrum við á þetta,“ sagði Guðmundur að lokum í samtali við mbl.is.