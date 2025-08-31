Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 31.8.2025 | 22:25

„Girtum okkur í brók“

Jökull I. Elísabetarson, þjálfari Stjörnunnar, á hliðarlínunni í kvöld.
Jökull I. Elísabetarson, þjálfari Stjörnunnar, á hliðarlínunni í kvöld. mbl.is/Ólafur Árdal
mbl.is

Gunnar Örn Runólfsson

sport@mbl.is

Guðmundur Baldvin Nökkvason, leikmaður Stjörnunnar, átti frábæran leik þegar Stjarnan vann glæsilegan 3:2 endurkomusigur gegn KA á heimavelli í 21. umferð Bestu deildar karla í knattspyrnu í kvöld.

Guðmundur lagði upp fyrsta mark Stjörnunnar og skoraði svo sjálfur sigurmarkið í blálokin, á níundu mínútu uppbótartíma.

Guðmundur var sigurreifur í leikslok og ræddi við mbl.is strax eftir góðan fögnuð inni í klefa með liðsfélögum sínum. Hafði hann þetta að segja:

„Þetta voru góð þrjú stig, þegar öllu er á botninn hvolft þá eru stigin þrjú það eina sem skiptir máli. Það var mikill skellur að fá mark númer tvö á sig í byrjun seinni hálfleiks eftir að við ræddum málin vel inni í klefa í hálfleik. Bara ógeðslega lélegt. Síðan girtum við okkur í brók og fórum að spila eins og menn og trúin var fyrir hendi, þá bara kom þetta á endanum.“

Stjarnan hefur verið á mikilli sigurgöngu, hvað gefur svona sigur liðinu fyrir framhaldið?

„Drullu mikið, þetta gefur okkur ógeðslega mikið inn í síðustu leikina. Við tökum einn leik í einu, við tökum núna smá frí og svo bara keyrum við á þetta,“ sagði Guðmundur að lokum í samtali við mbl.is.

