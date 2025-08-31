„Glasið alltaf hálf fullt hjá mér“

Vestri tók á móti KR í 21. umferð Bestu deildar karla í knattspyrnu á Ísafirði í dag og lauk leiknum með jafntefli, 1:1. Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, mætti í viðtal eftir leik og var spurður um fyrstu viðbrögð.
„Ég veit það ekki maður, að mörgu leyti er ég stoltur af liðinu, mér líður þannig að á einhverjum tímapunkti í sumar hefðum við tapað svona leik þar sem þeir fengu 3-4 hornspyrnur í lok leiks.
Þeir eru sterkir í föstum leikatriðum og mér leið eins og við værum líklegir til að gefa eftir eins og fyrr í sumar en við stóðumst atlöguna þeirra. Þetta er langt frá því að vera besti leikurinn okkar í sumar, fannst þetta að mörgu leyti ágætt þangað til við komumst á síðasta þriðjung.
En auðvitað er þannig að maður vill að það komi maður í manns stað og maður trúir því. Það sást hinsvegar í þessum leik að við söknuðum Arons Sig og við söknum Eiðs Gauta, sérstaklega á móti liði eins og Vestra sem spilar öfluga vörn. Við þurftum að breyta miklu í sóknarleiknum sem gerði það að verkum að takturinn var ekki alveg til staðar.
Ef takturinn er ekki til staðar þá verður erfitt að opna jafn skipulagt lið og Vestri er. Að því sögðu fannst mér síðustu 20-30 mínútunar þegar við byrjuðum að hlaupa á bakvið ytri hafsentana þeirra, kannski þegar Atli Sigurjóns kom í senterinn og kom með mjög góð hlaup, þá urðum við hættulegri.
En ég ætla ekki að standa hér og kvarta undan þessu stigi þó að það þyði að við verðum örgglega í neðri hlutanum þegar mótinu verður skipt upp,“ sagði Óskar Hrafn í samtali við mbl.is.
Skipulagið og baráttan var til fyrirmyndar hjá ykkur í dag, en vantaði ekki smá gæði fram á við til að klára þetta?
„Við söknum náttúrlega ákveðinna gæða og það vantar þá kannski líka á móti að þegar þú þarft að breyta og færa menn til þá tekur tíma að ná takti. Mér fannst við aldrei neitt sérstaklega taktfastir á síðasta þriðjungi.
Mér fannst við góðir að vinna boltann aftur þegar við töpuðum honum, fannst við velja ágætlega þegar við þegar við spiluðum út úr vörninni. Svo lentum við svolítið á vegg þegar við komust upp á síðasta þriðjung, en þá fyrir okkur snýst sóknarleikurinn hjá okkur um að tengingar séu til staðar á milli leikmanna. Það eru ákveðinn einstaklingsgæði og líka bara að einhver sé inn í teigunum. Það vantaði takt og gæði á síðasta þriðjung,“ sagði hann.
Nú er orðið staðfest að þið verðið í neðri hlutanum. Ertu ekki bjartsýnn fyrir það sem framundan er?
„Ég er alltaf bjartsýnn. Glasið er alltaf hálf fullt hjá mér. Nú tekur bara við 6 leikja mót hjá okkur og við byrjum á Víkingu eftir tvær vikur og svo koma fimm leikir á móti góðum liðum. Ég er bjartsýnn fyrir það. Við höfum verið að spila vel í sumar að stórum hluta.
Síðan hafa ákveðnir hlutir flækst fyrir okkur og dregið okkur niður. Það er líka að vera án sinna helstu sóknarmanna, þá er áskorun í því að aðrir þurfa að taka við keflinu. Þá sjáum við enn frekar hvar við stöndum.
Fyrir baráttuna sem fram undan er þurfum við helst alla menn heila, það væri gott að fá Aron, Eið Gauta og Luke Rae inn fyrir Víkings leikinn, en ef það gerist ekki vinnum við með það. Við förum í leikinn á móti Víkingi til að vinna hann,“ sagði Óskar Hrafn að lokum.