Grindavík rekur þjálfara sinn fyrir lokasprettinn

Haraldur Árni Hróðmarsson hefur, skv. heimildum Fotbolti.net verið rekinn úr starfi sínu sem knattspyrnustjóri Grindavíkur.
Grindavík tapaði illa fyrir Völsungi á Húsavík í gær, 2:0 en liðið hefur aðeins unnið einn af síðustu átta leikjum sínum í næst efstu deild.
Liðið situr í tíunda sæti deildarinnar með átján stig, aðeins stigi frá öruggu sæti. Spennan í næst efstu deild er gríðarleg en Völsungur situr í 7. sæti með 22 stig. Fylkir er í 8. sæti með 20 stig, þá er Selfoss í 9. sæti með 19 stig. Grindavík er í 10. sæti með 18 stig, Leiknir R. er í 11. sæti með 17 stig og Fjölnismenn eru á botninum með 15. stig.
Samkvæmt heimildum Fotbolti.net munu Anton Ingi Rúnarsson og Milan Stefán Jankovic taka við starfinu út tímabilið.