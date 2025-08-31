Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 31.8.2025 | 18:01

Grindavík rekur þjálfara sinn fyrir lokasprettinn

Haraldur Árni Hróðmarsson hefur verið rekinn frá Grindavík.
Haraldur Árni Hróðmarsson hefur verið rekinn frá Grindavík. Ljósmynd/Knattspyrnudeild Grindavíkur

Haraldur Árni Hróðmarsson hefur, skv. heimildum Fotbolti.net verið rekinn úr starfi sínu sem knattspyrnustjóri Grindavíkur.

Grindavík tapaði illa fyrir Völsungi á Húsavík í gær, 2:0 en liðið hefur aðeins unnið einn af síðustu átta leikjum sínum í næst efstu deild.

Liðið situr í tíunda sæti deildarinnar með átján stig, aðeins stigi frá öruggu sæti. Spennan í næst efstu deild er gríðarleg en Völsungur situr í 7. sæti með 22 stig. Fylkir er í 8. sæti með 20 stig, þá er Selfoss í 9. sæti með 19 stig. Grindavík er í 10. sæti með 18 stig, Leiknir R. er í 11. sæti með 17 stig og Fjölnismenn eru á botninum með 15. stig.

Samkvæmt heimildum Fotbolti.net munu Anton Ingi Rúnarsson og Milan Stefán Jankovic taka við starfinu út tímabilið.

mbl.is
