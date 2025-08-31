Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 31.8.2025 | 8:15

Hann var fórnarlamb leikrits hjá mér

Óskar Smári Haraldsson er þjálfari Fram.
Óskar Smári Haraldsson er þjálfari Fram. Ljósmynd/Kristinn Steinn
Óttar Örn Brynjarsson

Óskar Smári Halldórsson kvaðst ekki geta verið ánægðari eftir óvæntan sigur Fram á Þór/KA, 2:1, í Bestu deild kvenna í fótbolta í Boganum á Akureyri í gær.

Fram komst með sigrinum fjórum stigum frá fallsæti en liðið er nú með 18 stig í 7. sætinu, fjórum meira en Tindastóll sem er í níunda og fallsæti deildarinnar.

„Þetta er hamingja og gleði. Ég er stoltur af liðinu mínu. Það er frábær karakter hjá þeim, þær börðust og börðust og unnu sér inn þessi frábæru stig í dag," sagði Óskar Smári við mbl.is eftir leikinn.

Var kýtingur á milli þjálfara á hliðarlínunni áðan?

„Nei, það var bara ég að vera leiðinlegur við Jóa. Leikurinn var þannig að það benti til þess að Þór/KA væri að fara að skora sigurmarkið í leiknum. Þær lágu á okkur síðustu fimm mínúturnar og þá ákvað ég að skera mig inn í leikinn og kýtast í Jóa.

Hann var fórnarlamb einhvers konar leikrits hjá mér þar sem ég var að reyna að ná athygli til mín, og ég á eftir að biðja hann afsökunar á því. Það var enginn kýtingur, bara smá stælar í mér.“

Voru einhver töfraorð sem komu fram í hálfleik sem breyttu leiknum?

„Nei, engin töfraorð. Þetta áttu stelpurnar allt sjálfar. Þær tala saman, þær spila leikinn, ekki ég. Þær höfðu trú á að við gætum klárað leikinn. Þær sáu um að peppa hvora aðra í þetta og þar af leiðandi unnu þær þennan sigur," sagði Óskar Smári Haraldsson.

