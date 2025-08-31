ÍBV með sterkan sigur – ÍA á leið niður

ÍBV tók á móti ÍA í 21. umferð efstu deildar karla í fótbolta í Vestmannaeyjum í dag og endaði leikurinn með sigri heimamanna, 2:0.
Eftir leikinn er ÍBV komið í efri hluta deildarinnar og situr í 6. sæti með 28 stig. ÍA situr hinsvegar sem fastast í botnsæti deildarinnar, átta stigum frá öruggu sæti.
Leikurinn fór rólega af stað í rokinu í Vestmannaeyjum í dag en heimamenn höfðu þó yfirhöndina í fyrri hálfleiknum án þess að skapa sér mörg opin tækifæri. Fyrri hálfleikurinn einkenndist af hornspyrnum heimamanna en þær voru sjö talsins í hálfleiknum.
Næst því að skora komst Alex Freyr Hilmarsson þegar hann átti skot á síðustu sekúndum hálfleiksins en skot hans lak rétt framhjá marki gestanna.
Gestirnir voru mun ákveðnari í seinni hálfleiknum eftir að hafa væntanlega fengið fína ræðu frá Lárusi Orra Sigurðssyni, þjálfara ÍA, í hálfleik.
Viktor Jónsson komst nálægt því að skora í upphafi seinni hálfleiksins þegar boltinn datt óvænt fyrir fætur hans inni á markteig heimamanna. Viktor náði skoti að marki en Mattias Edeland, varnarmaður ÍBV, náði að henda sér fyrir skotið og bjargaði þar með marki.
ÍBV komst hinsvegar yfir á 66. mínútu þegar Þorlákur Breki Baxter skallaði fyrirgjöf Olivers Stefánssonar frábærlega framhjá Árna Marínó Einarssyni í marki gestanna.
Það var síðan á þriðju mínútu uppbótartíma þegar heimamenn fengu vítaspyrnu. Hermann Þór Ragnarsson fór þá framhjá Marko Vardic inni í vítateig gestanna. Vardic ýtti við Hermanni sem féll við það og Jóhann Ingi dæmdi vítaspyrnu. Á punktinn steig Sverrir Páll Hjaltested og skoraði hann af öryggi þrátt fyrir að Árni Marínó hafi farið í rétt horn og tvöfaldaði hann forystu heimamanna og gerði út um leikinn.