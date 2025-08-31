Jafnt í gæðalausum leik

Vestri tók á móti KR í 21. umferð Bestu deildar karla í knattspyrnu á Ísafirði í dag og lauk leiknum með jafntefli, 1:1. Fyrir leikinn var Vestri í sjötta sæti með 26 stig en KR var í tíunda sæti með 23 stig.
Það má sanni segja að menn mættu ekki til leiks í dag til að skemmta fólki, allavegana ekki í byrjun. KR hélt boltanum á miðjunni og Vestri þurfti lítið að hafa fyrir því að verjast þeirra aðgerðum. Það gerðist ekkert fyrstu fyrstu 18 mínúturnar, en þá fékk Vestri hornspyrnu.
Montiel tók spyrnuna frá vinstri og boltinn fór beint á kollinn á Túfa sem skallaði boltann fram hjá Halldóri. 1:0 Vestri! Eftir markið vonaði maður að það myndi lifna yfir leiknum en það gerðist svo sannarlega ekki. Gunnar Jónas var nærri því búinn að tvöfalda forystuna á 32 mínútu þegar Montiel þræddi hann í gegn en Halldór varði vel.
KR hélt svo boltanum áfram án þess að gera mikið fram á svona 40 mínútu. Óskar færði menn eitthvað til og menn byrjuðu að pressa af krafti og þá byrjuðu Vestra menn eitthvað að hiksta í fyrsta skiptið í leiknum. KR uppskar hornspyrnu á 44 mínútu sem þeir tóku stutt og Galdur kom honum inn á teig og Vestra menn hreinsuðu.
Boltinn barst út á Aron Þórð sem átti gott skot í fjærhornið fram hjá Smit og jafnaði leikinn, 1:1 skyndilega. KR átti svo tvær tilraunir áður en hálfleikurinn kláraðist. Liðin gengu því með jafnan hlut inn til búningsherbergja.
Seinni hálfleikurinn var mun kraftmeiri en sá fyrri en samt lítið um opin færi. Bæði lið lögðu mikið á sig til að ná í sigurinn en það vantaði upp á gæðinn. Túfa fékk lang besta færið þegar hann slapp í gegn en Halldór varði vel, Kralj átti líka ágætis skot.
KR átti síðan tvær stöður sem ekkert varð úr. Fyrst missti Smit boltann eftir horn og síðan skot Ástbjörns fram hjá. Mesta fjörið var svo í uppbótatíma. Jeppe Pedersen fékk dauðafæri eftir frábæran undirbúning Selvin en skot hans beint á Halldór. Þetta var það síðasta markverða sem skeði og leiknum lauk með 1:1 jafntefli.
Bæði lið hefðu geta gert betur hérna í dag gen það vantaði upp á gæði hérna til að klára leikinn. Menn lögðu sig fram en það var einhvern vegin ekki nóg.
Vestri fékk færin til að klára leikinn og fara mjög svekktir heim í dag, því úrslitin í öðrum leikjum eru ekki að falla þeim í hag. KR saknaði gríðarlega Arons og Eiðs hérna í dag og sóknarleikurinn var hálf bitlaus. Gæðalaus leikur er kannski rétta orðið yfir þetta í dag.
|ÍBV
|2:0
|ÍA
|+2 - Hermann labbar framhjá Vardic sem stuggar við honum inni í vítateig. Þetta var ekki mikil snerting en nóg til að Jóhann dæmir.Hermann Þór Ragnarsson (ÍBV) fær víti
|Afturelding
|1:2
|FH
|Gríðarlega mikilvæg 3 stig fyrir FH en Afturelding er komið í slæm mál.Leik lokið
|Liverpool
|1:0
|Arsenal
|1:0 - Liverpool er komið yfir og þvílíkt mark! Szoboslai tekur aukaspyrnu af 25 metra færi eða svo og neglir boltanum í stöngina og inn. Vá!Dominik Szoboszlai (Liverpool) skorar