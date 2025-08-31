Langþráður sigur Fram

Fram vann langþráðan sigur gegn Val, 2:1, í Bestu deild karla í knattspyrnu í Úlfarsárdalnum í kvöld.
Þetta er fyrsti sigur Fram síðan í byrjun júlí þegar liðið lagði ÍA, 1:0, á útivelli.
Úrslitin þýða að Fram er í sjötta sæti með 28 stig en Valur er á toppnum með 40 stig, einu stigi á undan Víkingi í öðru sæti.
Framarar voru hættulegri á fyrstu mínútum leiksins. Daninn Kennie Chopart fékk gott skallafæri eftir hornspyrnu Haralds Einars Ásgrímssonar en skalli hans endaði yfir markinu.
Þrátt fyrir kröftuga byrjun Fram voru það Valsmenn sem skoruðu fyrsta mark leiksins á 24. mínútu. Adam Ægir Pálsson kom boltanum á Aron Jóhannsson rétt fyrir utan teiginn sem átti þrumuskot upp í vinstra hornið.
Staðan var því 1:0 fyrir Val í hálfleik.
Fram byrjaði síðari hálfleikinn af miklum krafti og náði að jafna metin eftir rúman stundarfjórðung. Freyr Sigurðsson átti magnaðan sprett að marki Vals, lagði boltann út á Simon Tibbling sem skoraði, 1:1.
Brasilíumaðurinn Fred Saraiva fékk dauðafæri á 80. mínútu til að koma Fram yfir þegar boltinn datt fyrir hann í teignum en skot hans fór hátt yfir markið.
Skömmu síðar fékk Valur gott færi eftir hraða sókn. Tryggvi Hrafn Haraldsson fann Jónatan Inga Jónsson sem náði góðu skoti en Viktor Freyr Sigurðsson varði vel.
Á 90. mínútu átti Freyr skot í höndina á Sigurði Agli Lárussyni, varnarmanni Vals, í teignum og benti því Gunnar Oddur Hafliðason, dómari leiksins, á punktinn.
Simon Tibbling fór á punktinn og skoraði af öryggi og tryggði Fram mikilvægan 2:1-sigur.
|Vestri
|1:1
|KR
|1:1 hérna í dag. Bæði lið ósátt við niðurstöðuna en miðað við gang leiksins held ég að þetta sé sanngjarnt.Leik lokið
|Afturelding
|1:2
|FH
|Gríðarlega mikilvæg 3 stig fyrir FH en Afturelding er komið í slæm mál.Leik lokið
|Liverpool
|1:0
|Arsenal
|90+8. Við fáum aðeins lengri uppbótartíma þar sem Timber lá aðeins eftir áðan.Wataru Endo (Liverpool) fær gult spjald
|Stjarnan
|3:2
|KA
|+9 Guðmundur Baldvin fullkomnar endurkomuna! Caulker vinnur skallann eftir hornspyrnuna og skallinn fer í stöngina, Guðmundur Baldvin er fyrstu að átta sig og setur boltann í netið af stuttu færi!Guðmundur Baldvin Nökkvason (Stjarnan) skorar