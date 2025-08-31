Lygilegur endurkomusigur Stjörnunnar

Stjarnan vann magnaðan endurkomusigur á KA, 3:2, í 21. umferð Bestu deildar karla í knattspyrnu í Garðabæ í kvöld.
Stjarnan er áfram í þriðja sæti, nú með 37 stig og KA er í áttunda sæti með 26 stig.
KA komst í 0:2 með mörkum frá Hallgrími Mar Steingrímssyni og Birni Snæ Ingasyni. Benedikt V. Warén og Andri Rúnar Bjarnason skoruðu með stuttu millibili seint í leiknum.
Guðmundur Baldvin Nökkvason tryggði svo ótrúlegan sigur á níundu mínútu uppbótartíma.
Fyrri hálfleikur var frekar jafn en KA menn voru eilítið hættulegri, bæði lið áttu sín færi. Benedikt Warén átti hörkuskot framhjá utan teigs eftir lipra takta á 10 mínútu. Marcel Römer átti hörkuskall í slánna á 39 mínútu og virtist allt líta út fyrir að leikurinn yrði markalaus í hálfleik.
En þegar komið var á aðra mínútu í uppbótartíma var Hallgrímur Mar, leikmaður KA, kominn inní teig með boltann og Örvar Eggertsson, leikmaður Stjörnunnar, braut klaufalega á Hallgrími og víti dæmt. Hallgrímur steig á punktinn og skoraði örugglega, 0:1 fyrir KA.
Í seinni hálfleik voru gestirnir sterkari til að byrja með og á 52 mínútu tvöfölduðu KA menn forystuna. Birnir Snær Ingason fékk boltann vinstra meginn í teignum eftir flotta sendingu frá Hans Viktori Guðmundssyni. Birnir leitaði að skoti eða sendingu og skoraði svo í fjærhornið framhjá Árna í marki Stjörnunnar, lúmskt skot og vel gert hjá Birni! Staðan orðin 0:2 fyrir KA.
Stjörnumenn þurftu aldeilis að gera einhverjar breytingar því þeir virkuðu andlausir. Jökull þjálfari gerði þrefalda skiptinu og það ýtti aðeins við heimamönnum.
Það bar svo ávöxt á 75. mínútu þegar Stjörnumenn minnkuðu muninn með laglegu marki. Stjörnumenn spiluðu virkilega vel upp völlinn og Guðmundur Baldvin Nökkvason fann Benedikt V. Warén vinstra meginn í vítateig KA og Benedikt skoraði glæsilegt mark í fjærhornið, staðan 1:2!
Warén var aftur á ferðinni 5 mínútum síðar þegar hann fékk boltann í teignum en brotið var á honum og dómarinn dæmdi víti. Á punktinn steig Andri Rúnar Bjarnason og jafnaði leikinn fyrir heimamenn! 2:2 og 80 mínútur á klukkunni.
Bæði lið reyndu að sækja sigurmarkið en Stjörnumenn virtust líklegri. Steven Caulker var kominn í framlínuna bróðurpart síðari hálfleiks og hann átti sinn þátt í að valda usla í teig KA manna þegar leið á leikinn. Hann átti skalla sem var varinn á fjórðu mínútu í uppbótartíma.
Svo var Örvar Logi, sem kom inná sem varamaður í liði Stjörnunnar, líklegur til að sækja stigin þrjú fyrir sitt lið þegar hann átti skot á sjöttu mínútu í uppbótartíma en KA menn björguðu á línu!
Það var á níundu mínútu í uppbótartíma sem Stjarnan fékk hornspyrnu. Steven Caulker vann skallann og boltinn í stöngina, þaðan barst hann útí teig þar sem Guðmundur Baldvin Nökkvason var fyrstu til að átta sig og hann setti boltann í netið við mikinn fögnuð heimamanna!
Stjarnan komið yfir í blálokin og tryggja sér magnaðan 3:2 endurkomusigur og þeir eru til alls líklegir nú þegar endaspretturinn er framundan í mótinu.
