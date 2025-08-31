Lykilleikmenn framlengja hjá Þór/KA

Það bárust gleðifréttir fyrir stuðningsmenn Þór/KA nú um helgina þegar félagið tilkynnti að Hulda Ósk Jónsdóttir og Agnes Birta Stefánsdóttir hafa báðar framlengt samninga sína við félagið út keppnistímabilið 2027.
Hulda Ósk er reynslumikill leikmaður sem hefur spilað með Þór/KA síðan 2015 og hefur hún leikið 259 keppnisleiki fyrir félagið. Hulda er hægri kantmaður og er afar skapandi.
„Það er frábært fyrir okkur í Þór/KA að Hulda Ósk skrifi undir nýjan samning. Hulda er einn af þessum leikmönnum sem hefur varðað leið Þór/KA í fjöldamörg ár. Hún er ólíkindatól með boltann og gefur liðinu alltaf einhverja spennandi kosti í sókninni,“ sagði Jóhann Kristinn Gunnarsson við heimasíðu Þór/KA.
Agnes Birta er miðvörður sem uppalin hjá Þór. Hún hefur spilað 105 keppnisleiki fyrir Þór/KA en hún hefur einnig spilað með Tindastól og Hömrunum.
„Agnes Birta er jaxl sem gefur aldrei neitt eftir. Það er mjög gott fyrir Þór/KA að hún skrifi undir nýjan samning og við njótum krafta hennar áfram. Hún gefur sig alltaf alla í leiki og æfingar og verður bara betri með hverjum deginum. Hún er klárlega ein af þessum stoðum sem eru að styrkjast undir þeirri vegferð sem Þór/KA ætlar sér að feta áfram í átt að settum markmiðum,“ sagði Jóhann Kristinn við heimasíðu Þór/KA.