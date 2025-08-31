FH sótti þrjú dýrmæt stig í baráttu sinni um að halda sér í efri hluta Bestu deildar karla í knattspyrnu í 2:1-sigri á Aftureldingu í dag. Með sigrinum er FH í 5. sæti deildarinnar með 29 stig þegar ein umferð er eftir áður en að deildin skiptist í efri og neðri hluta.
Heimir Guðjónsson þjálfari FH var að vonum ánægður með sigurinn.
„Frábært að vinna á erfiðum útivelli. Ég skal bara viðurkenna það að ég hef aldrei stjórnað liði hérna áður. Það er frábært vallarstæði og góður völlur. Frábær umgjörð hérna hjá Aftureldingu. Erfitt lið að eiga við á þessum velli,“ sagði Heimir um sigurinn.
Spurður nánar út í leikinn sagði Heimir þetta:
„Mér fannst við frábærir fyrstu 33 mínúturnar. Við skoruðum og áttum góð færi. Síðan missum við fókus og Afturelding jafnar. Seinni hálfleikur var síðan bara barningur og Sigurður Bjartur átti frábært færi. Síðan skorum við frábært mark. Þetta var kannski ekki það sem við ætluðum okkur þar sem þeir voru að herja á okkur en ég er ánægður með vörnina og baráttuna sem liðið sýndi. Þannig ég er hæstánægður með stigin út úr þessum leik.“
Seinna mark FH. Var þetta löglegt mark að þínu mati?
„Já, ég meina, þar sem ég stóð þá bara stekkur Sigurður Bjartur bara upp með markverðinum og síðast þegar ég vissi þá var það ekki bannað og síðan bara skorar hann. Ég held að það hafi alveg verið löglegt mark.
Þetta er sama eins og í síðasta leik á móti ÍBV þegar Eyjamenn fóru að væla yfir uppbótartíma en þegar það var skoðað aftur þá var það allt rétt hjá dómaranum og ég held það sé sama í dag.“
FH er með sín örlög í eigin höndum fyrir leikinn á móti Fram sem er síðasti leikurinn í deildinni áður en hún skiptist í efri og neðri hluta. Þetta hlýtur að setja ykkur í góða stöðu fyrir næstu umferð, ekki satt?
„Eins og þú segir réttilega þá er bara einn leikur eftir og hann er eftir tvær vikur. Núna drekkum við svolítið af Chablis og verðum klárir að mæta í vinnuna á morgun.
En það er alltaf best að hafa sín örlög í eigin höndum og við þurfum bara að mæta á móti Fram sem við höfum tapað tvisvar sinnum fyrir í sumar.“
Hvað þarf til að vinna Fram?
„Fram er frábært skyndisóknarlið og við þurfum að passa að missa ekki boltann á slæmum stöðum,“ sagði Heimir að lokum í samtali við mbl.is.