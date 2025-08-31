Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 31.8.2025 | 12:45 | Uppfært 13:29

Orri ekki með í landsleikjunum

Orri Steinn Óskarsson verður ekki með landsliðinu í komandi verkefnum.
Orri Steinn Óskarsson verður ekki með landsliðinu í komandi verkefnum. Ljósmynd/Alex Nicodim

Leiðindafréttir voru að berast frá Knattspyrnusambandi Íslands en ljóst er að landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson verður ekki með liðinu í komandi landsleikjum.

Orri meiddist í leik Real Sociedad gegn Real Oviedo í gær og getur af þeim sökum ekki verið með A-landsliði karla í komandi leikjum gegn Aserbaísjan og Frakklandi.

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari, hefur því kallað til Hjartar Hermannssonar og mun Hjörtur koma inn í hópinn.

Þetta er önnur breytingin á hópnum sem Arnar hefur þurft að gera því í gær kom í ljós að Aron Einar Gunnarsson mun ekki vera með í þessu verkefni og kallaði Arnar á Brynjólf Willumsson í hans stað.

