Orri ekki með í landsleikjunum

Leiðindafréttir voru að berast frá Knattspyrnusambandi Íslands en ljóst er að landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson verður ekki með liðinu í komandi landsleikjum.
Orri meiddist í leik Real Sociedad gegn Real Oviedo í gær og getur af þeim sökum ekki verið með A-landsliði karla í komandi leikjum gegn Aserbaísjan og Frakklandi.
Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari, hefur því kallað til Hjartar Hermannssonar og mun Hjörtur koma inn í hópinn.
Þetta er önnur breytingin á hópnum sem Arnar hefur þurft að gera því í gær kom í ljós að Aron Einar Gunnarsson mun ekki vera með í þessu verkefni og kallaði Arnar á Brynjólf Willumsson í hans stað.