Rautt spjald og hasar í stórleiknum í Víkinni

Víkingur og Breiðablik skildu jöfn, 2:2, í 21. umferð Bestu deildar karla í fótbolta. Víkingur er áfram í öðru sæti en nú með 39 stig. Breiðablik er áfram í fjórða með 32 og leik til góða.
Fyrri hálfleikurinn var mikil skemmtun og bæði lið sköpuðu sér færi framan af. Það skilaði sér í marki á 7. mínútu þegar Tobias Thomsen skallaði boltann í netið af stuttu færi eftir aukaspyrnu frá Höskuldi Gunnlaugssyni og skalla frá Damir Muninovic.
Víkingar svöruðu markinu vel, sköpuðu sér nokkur færi og Óskar Borgþórsson nýtti eitt slíkt á 17. mínútu þegar hann tók við boltanum eftir langa sendingu frá Oliver Ekroth, stakk Kristin Jónsson af og skoraði með góðu skoti í hornið, hægra megin í teignum.
Stígur Diljan Þórðarson var nálægt því að koma Víkingi yfir á 25. mínútu þegar hann skaut í nærstöngina vinstra megin í teignum. Karl Friðleifur Gunnarsson skallaði svo rétt framhjá á 28. mínútu.
Daníel Hafsteinsson fékk svo úrvalsfæri til að koma víkingi yfir á 37. mínútu er hann slapp einn í gegn eftir sendingu frá Helga Guðjónssyni en Anton Ari Einarsson í marki Breiðabliks varði glæsilega og sá til þess að staðan í hálfleik var 1:1.
Breiðablik varð fyrir áfalli á sjöundu mínútu seinni hálfleiks þegar Viktor Karl Einarsson fékk beint rautt spjald fyrir að taka Daníel Hafsteinsson niður rétt utan teigs. Ívar Orri Kristjánsson dómari mat það sem svo að Viktor hafi verið aftasti maður.
Víkingar tóku stjórn á leiknum eftir rauða spjaldið og sóttu mikið næstu mínútu. Það endaði með því að Valdimar Þór Ingimundarson skoraði á 62. mínútu með skoti af stuttu færi eftir góða sókn og sendingu frá Stíg.
Það var svo algjörlega gegn gangi leiksins þegar Arnór Gauti Jónsson jafnaði á 73. mínútu með marki af stuttu færi eftir að Damir skallaði boltann áfram eftir hornspyrnu frá Höskuldi.
|Vestri
|1:1
|KR
|1:1 hérna í dag. Bæði lið ósátt við niðurstöðuna en miðað við gang leiksins held ég að þetta sé sanngjarnt.Leik lokið
|Afturelding
|1:2
|FH
|Gríðarlega mikilvæg 3 stig fyrir FH en Afturelding er komið í slæm mál.Leik lokið
|Liverpool
|1:0
|Arsenal
|90+8. Við fáum aðeins lengri uppbótartíma þar sem Timber lá aðeins eftir áðan.Wataru Endo (Liverpool) fær gult spjald
|Stjarnan
|3:2
|KA
|+9 Guðmundur Baldvin fullkomnar endurkomuna! Caulker vinnur skallann eftir hornspyrnuna og skallinn fer í stöngina, Guðmundur Baldvin er fyrstu að átta sig og setur boltann í netið af stuttu færi!Guðmundur Baldvin Nökkvason (Stjarnan) skorar