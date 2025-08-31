Stjarnan - KA, staðan er 0:1

Stjarnan tekur á móti KA í 21. umferð Bestu deildar karla í knattspyrnu í Garðabæ klukkan 17.
Stjarnan er í þriðja sæti með 34 stig og KA er í sjöunda sæti með 26 stig.
Mbl.is er í Garðabænum og fylgist með gangi mála.
|Vestri
|1:1
|KR
|1:1 hérna í dag. Bæði lið ósátt við niðurstöðuna en miðað við gang leiksins held ég að þetta sé sanngjarnt.Leik lokið
|Afturelding
|1:2
|FH
|Gríðarlega mikilvæg 3 stig fyrir FH en Afturelding er komið í slæm mál.Leik lokið
|Liverpool
|1:0
|Arsenal
|90+8. Við fáum aðeins lengri uppbótartíma þar sem Timber lá aðeins eftir áðan.Wataru Endo (Liverpool) fær gult spjald