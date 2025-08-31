Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 31.8.2025 | 17:50

Stjarnan - KA, staðan er 0:1

Benedikt V. Warén og Jakob Snær Árnason í fyrri leik …
Benedikt V. Warén og Jakob Snær Árnason í fyrri leik liðanna í sumar. Ljósmynd/Þórir Tryggvason
mbl.is

Gunnar Örn Runólfsson

sport@mbl.is

Stjarnan tekur á móti KA í 21. umferð Bestu deildar karla í knattspyrnu í Garðabæ klukkan 17.

Stjarnan er í þriðja sæti með 34 stig og KA er í sjöunda sæti með 26 stig.

Mbl.is er í Garðabænum og fylgist með gangi mála.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Vestri 1:1 KR opna
90. mín. Leik lokið 1:1 hérna í dag. Bæði lið ósátt við niðurstöðuna en miðað við gang leiksins held ég að þetta sé sanngjarnt.
Afturelding 1:2 FH opna
90. mín. Leik lokið Gríðarlega mikilvæg 3 stig fyrir FH en Afturelding er komið í slæm mál.
Liverpool 1:0 Arsenal opna
90. mín. Wataru Endo (Liverpool) fær gult spjald 90+8. Við fáum aðeins lengri uppbótartíma þar sem Timber lá aðeins eftir áðan.
Pólland 0:0 Ísland opna
Engir atburðir skráðir enn

Leiklýsing

Stjarnan 0:1 KA opna loka
45. mín. Mínúta í uppbótartíma
mbl.is
Fleira áhugavert
Villa í Google Maps eða óljósar merkingar Vegagerðarinnar loka Reykjanesbraut Býst við að milljónir lesi um afrekið Pattstaða í málinu því vélin fer hvergi „Kunna kennarar að kenna lestur?“
Fleira áhugavert
„Sem fræðimaður er ég alltaf Elsa“ Æskilegt að Evrópuleikir verði á Ísafirði Skoða endurgreiðslu virðisaukaskatts Drengurinn fundinn heill á húfi