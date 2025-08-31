„Svekkjandi hvernig þeir komast inn í leikinn“

Birnir Snær Ingason átti flottan leik á meðan hann var inni á þegar KA beið lægri hlut á útivelli gegn Stjörnunni í Garðabæ, 3:2 í 21. umferð í Bestu deildarinnar í knattspyrnu í kvöld.
Alvöru háspennu leikur í lokin þar sem sigurmarkið kom á níundu mínútu í uppbótartíma. Birnir skoraði annað mark KA og var mikið í boltanum þegar KA komst í færi. Staðan var 0:2 fyrir KA þegar hann fór útaf á 70. mínútu.
Birnir ræddi við mbl.is eftir leik og aðspurður um viðbrögð eftir leikinn sagði hann eftirfarandi:
„Þetta er svekkjandi en við spiluðum mjög vel í fyrri hálfleik. Í kjölfar þess að við komumst í 2:0 gerðu þeir breytingar og byrjuðu að spila vinstri hægri og það var mjög vel gert hjá þeim og bar árangur. Þeir unnu baráttuna með löngum boltum meðal annars.
Það er sérstaklega svekkjandi hvernig þeir ná að komast inn í leikinn með fyrsta markinu, við hefðum verið ánægðir með stig fyrir leik en svo fór sem fór.“
Birnir skoraði flott mark á 52 mínútu og átti í kjölfarið fínt skot yfir, áður en hann lauk leik þegar 20 mínútur voru eftir.
„Mér leið mjög vel með leikinn í fyrri hálfleik, hvernig við náðum að koma inn marki í blálokin. Í seinni hálfleik náðum við að nýta okkur það að Stjörnumenn voru farnir að stíga aðeins ofar sem opnaði pláss fyrir okkur og þá náði ég að skora.
En ég fann það alveg að þeir voru að þrýsta vel á okkur restina af síðari hálfleik og þetta var að fara að vera erfitt síðustu mínúturnar. Það var lykilatriði fyrir þá að ná markinu ekki of seint sem kom þeim inn í leikinn. Þá var nóg eftir fyrir þá að reyna að fá eitthvað út úr leiknum sem þeir og fengu,“ sagði Birnir Snær að lokum í viðtali við mbl.is