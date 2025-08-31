Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 31.8.2025 | 14:47

Vestri - KR, staðan er 1:1

Gunnar Jónas Hauksson og Guðmundur Andri Tryggvason í fyrri leik …
Gunnar Jónas Hauksson og Guðmundur Andri Tryggvason í fyrri leik liðanna í sumar. mbl.is/Ólafur Árdal
mbl.is

Eyþór Bjarnason

sport@mbl.is

Vestri tekur á móti KR í 21. umferð Bestu deildar karla í knattspyrnu á Ísafirði klukkan 14.

Vestri er í sjötta sæti með 26 stig og KR er í tíunda sæti með 23.

Mbl.is er Ísafirði á og fylgist með gangi mála í beinni textalýsingu.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

ÍBV 0:0 ÍA opna
45. mín. Þorlákur Breki Baxter (ÍBV) fær gult spjald +1 - Baðar út höndunum eftir samskipti sín við varnarmann ÍA og fær fyrsta gula spjald leiksins.
Afturelding 1:1 FH opna
45. mín. Hálfleikur +1. Það er kominn hálfleikur hér á Varmá. Allt jafnt. FH eru betri en það skiptir engu máli þegar mörkin eru talin.
Liverpool 0:0 Arsenal opna
Engir atburðir skráðir enn

Leiklýsing

Vestri 1:1 KR opna loka
45. mín. Aron Þórður Albertsson (KR) á skot yfir Aron fær boltann inn á teig eftir góðan sprett frá frá Galdri en fer af varnarmanni yfir.
mbl.is
Fleira áhugavert
Æskilegt að Evrópuleikir verði á Ísafirði Guðrún vill setja mark sitt á Sjálfstæðisflokkinn Nýta sér glugga til að fara fram á þyngri dóma Jarðskjálfti af stærðinni 3,2
Fleira áhugavert
Skoða endurgreiðslu virðisaukaskatts Hjálpaði lögreglu að upplýsa málið Hildur Sverris segir af sér Pattstaða í málinu því vélin fer hvergi