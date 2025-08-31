Vestri - KR, staðan er 1:1

Vestri tekur á móti KR í 21. umferð Bestu deildar karla í knattspyrnu á Ísafirði klukkan 14.
Vestri er í sjötta sæti með 26 stig og KR er í tíunda sæti með 23.
Mbl.is er Ísafirði á og fylgist með gangi mála í beinni textalýsingu.
|ÍBV
|0:0
|ÍA
|+1 - Baðar út höndunum eftir samskipti sín við varnarmann ÍA og fær fyrsta gula spjald leiksins.Þorlákur Breki Baxter (ÍBV) fær gult spjald
|Afturelding
|1:1
|FH
|+1. Það er kominn hálfleikur hér á Varmá. Allt jafnt. FH eru betri en það skiptir engu máli þegar mörkin eru talin.Hálfleikur