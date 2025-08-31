Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 31.8.2025 | 20:39

Víkingur R. - Breiðablik, staðan er 2:1

Gylfi Þór Sigurðsson úr Víkingi og Valgeir Valgeirsson hjá Breiðalbiki …
Gylfi Þór Sigurðsson úr Víkingi og Valgeir Valgeirsson hjá Breiðalbiki eigast við. Stígur Diljan Þórðarson fylgist með. mbl.is/Ólafur Árdal
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Víkingur úr Reykjavík tekur á móti Breiðabliki í toppslag 21. umferðar Bestu deildar karla í knattspyrnu á Víkingsvelli klukkan 19.15.

Víkingur er í öðru sæti með 38 stig og Breiðablik er í fjórða sæti með 32 stig auk þess að eiga leik til góða.

Mbl.is er í Víkinni og fylgist með gangi mála í beinni textalýsingu.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Vestri 1:1 KR opna
90. mín. Leik lokið 1:1 hérna í dag. Bæði lið ósátt við niðurstöðuna en miðað við gang leiksins held ég að þetta sé sanngjarnt.
Afturelding 1:2 FH opna
90. mín. Leik lokið Gríðarlega mikilvæg 3 stig fyrir FH en Afturelding er komið í slæm mál.
Liverpool 1:0 Arsenal opna
90. mín. Wataru Endo (Liverpool) fær gult spjald 90+8. Við fáum aðeins lengri uppbótartíma þar sem Timber lá aðeins eftir áðan.
Stjarnan 3:2 KA opna
90. mín. Guðmundur Baldvin Nökkvason (Stjarnan) skorar +9 Guðmundur Baldvin fullkomnar endurkomuna! Caulker vinnur skallann eftir hornspyrnuna og skallinn fer í stöngina, Guðmundur Baldvin er fyrstu að átta sig og setur boltann í netið af stuttu færi!
Pólland 81:73 Ísland opna
99. mín. skorar
Fram 1:1 Valur opna
59. mín. Simon Tibbling (Fram) skorar 1:1 - Simon Tibbling jafnar metin fyrir Fram! Freyr fer illa með Marius Lundemo, keyrir að teig Valsmanna og leggur boltann út á Tibbling sem leggur boltann í hægra hornið. Virkilega vel gert hjá Frey sem hefur verið stórkostlegur í dag.

Leiklýsing

Víkingur R. 2:1 Breiðablik opna loka
69. mín. Oliver Ekroth (Víkingur R.) á skot framhjá
mbl.is
Fleira áhugavert
Pattstaða í málinu því vélin fer hvergi „Kunna kennarar að kenna lestur?“ Villa í Google Maps eða óljósar merkingar Vegagerðarinnar loka Reykjanesbraut Búast má við töfum í Hvalfjarðargöngum næstu daga
Fleira áhugavert
Hildur Sverris segir af sér Vann fyrir PPP og saksóknara Drengurinn fundinn heill á húfi Býst við að milljónir lesi um afrekið