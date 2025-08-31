Víkingur R. - Breiðablik, staðan er 2:1

Víkingur úr Reykjavík tekur á móti Breiðabliki í toppslag 21. umferðar Bestu deildar karla í knattspyrnu á Víkingsvelli klukkan 19.15.
Víkingur er í öðru sæti með 38 stig og Breiðablik er í fjórða sæti með 32 stig auk þess að eiga leik til góða.
Mbl.is er í Víkinni og fylgist með gangi mála í beinni textalýsingu.
|Vestri
|1:1
|KR
|1:1 hérna í dag. Bæði lið ósátt við niðurstöðuna en miðað við gang leiksins held ég að þetta sé sanngjarnt.Leik lokið
|Afturelding
|1:2
|FH
|Gríðarlega mikilvæg 3 stig fyrir FH en Afturelding er komið í slæm mál.Leik lokið
|Liverpool
|1:0
|Arsenal
|90+8. Við fáum aðeins lengri uppbótartíma þar sem Timber lá aðeins eftir áðan.Wataru Endo (Liverpool) fær gult spjald
|Stjarnan
|3:2
|KA
|+9 Guðmundur Baldvin fullkomnar endurkomuna! Caulker vinnur skallann eftir hornspyrnuna og skallinn fer í stöngina, Guðmundur Baldvin er fyrstu að átta sig og setur boltann í netið af stuttu færi!Guðmundur Baldvin Nökkvason (Stjarnan) skorar