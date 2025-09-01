21. umferð: Fyrirliðar náðu áföngum og sögulegt mark Björns

Hólmar Örn Eyjólfsson og Guðmundur Kristjánsson, fyrirliðar Vals og Stjörnunnar, náðu stórum áföngum í 21. umferð Bestu deildar karla í knattspyrnu og Björn Daníel Sverrisson skoraði sögulegt mark.
Guðmundur Kristjánsson lék sinn 400. deildaleik á ferlinum eins og nánar hefur verið fjallað um hér á mbl.is.
Hólmar Örn Eyjólfsson lék sinn 100. leik í efstu deild hér á landi þegar Valsmenn töpuðu 2:1 fyrir Fram í Úlfarsárdal. Þar af er 81 leikur með Val og 19 leikir með uppeldisfélaginu HK þar sem hann lék 16 og 17 ára gamall árin 2007 og 2008.
Hólmar hefur samtals leikið 325 deildaleiki á ferlinum en hann lék sem atvinnumaður á Englandi, í Belgíu, Þýskalandi, Noregi, Ísrael og Búlgaríu.
Björn Daníel Sverrisson skoraði 1.400 markið í sögu FH í efstu deild þegar Hafnarfjarðarliðið vann Aftureldingu 2:1 í Mosfellsbæ á sunnudaginn. Sjálfur er Björn fimmti markahæstur í sögu FH í deildinni með 57 mörk og þriðji leikjahæstur með 256 leiki.
Arnór Gauti Jónsson úr Breiðabliki skoraði langþráð mark í jafnteflisleik liðsins gegn Víkingi, 2:2. Þetta var hans 91. leikur í deildinni og markið er hans fyrsta á ferlinum.
Valdimar Þór Ingimundarson úr Víkingi skoraði sitt 30. mark í deildinni í sama leik. Af þeim eru 17 fyrir Fylki og 13 fyrir Víking.
Þá lék Damir Muminovic sinn 400. mótsleik fyrir Breiðablik í leiknum gegn Víkingi en fjallað er um hann á síðunni blikar.is. Damir lék sinn 350. deildaleik á ferlinum í júní, á meðan hann lék í Singapúr með DPMM og áður en hann sneri aftur til Breiðabliks eftir hálfs árs fjarveru.
Blikar.is segja einnig frá því að leikur Víkings og Breiðabliks í gærkvöld hafi verið 100. mótsleikur á milli félaganna í meistaraflokki karla frá árinu 1957.
Andri Rúnar Bjarnason skoraði sitt 10. mark á tímabilinu fyrir Stjörnuna gegn KA og Sigurður Bjartur Hallsson sömuleiðis fyrir FH gegn Aftureldingu, og þeir styrktu stöðu sína í baráttunni um silfurskóinn í deildinni. Þessir eru nú markahæstir:
18 Patrick Pedersen, Val
10 Andri Rúnar Bjarnason, Stjörnunni
10 Eiður Gauti Sæbjörnsson, KR
10 Sigurður Bjartur Hallsson, FH
10 Tryggvi Hrafn Haraldsson, Val
9 Aron Sigurðarson, KR
9 Tobias Thomsen, Breiðabliki
9 Vuk Oskar Dimitrijevic, FH
9 Örvar Eggertsson, Stjörnunni
8 Nikolaj Hansen, Víkingi
7 Björn Daníel Sverrisson, FH
7 Hallgrímur Mar Steingrímsson, KA
6 Guðmundur Baldvin Nökkvason, Stjörnunni
6 Jóhannes Kristinn Bjarnason, KR
6 Kjartan Kári Halldórsson, FH
6 Viktor Jónsson, ÍA