Andrea áfram í Garðabænum

Andrea Mist Pálsdóttir.
Andrea Mist Pálsdóttir. Ljósmynd/Kristinn Steinn

Andrea Mist Pálsdóttir hefur skrifað undir nýjan samning við knattspyrnulið Stjörnunnar. 

Þetta tilkynnti félagið í dag en segir ekki frá því hversu langur nýi samningurinn verður. 

Andrea gekk í raðir Stjörnunnar fyrir tímabilið 2023 og hefur verið lykilkona í liðinu síðan. Hún hefur spilað alla 15 leiki liðsins í Bestu deildinni í sumar.

Andrea er þaulreynd í Bestu deildinni en hún á að baki 183 leiki í efstu deild þar sem hún hefur skorað 27 mörk. Hún á þá þrjá A-landsleiki að baki og 30 fyrir yngri landslið Íslands. 

