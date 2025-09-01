Birkir Bjarnason hættur

Birkir Bjarnason, leikjahæsti leikmaður í sögu íslenska karlalandsliðsins, hefur ákveðið að leggja skóna á hilluna.
Frá þessu sagði hann sjálfur á Instagram-síðu sinni í dag. Birkir lék alls 113 leiki fyrir íslenska landsliðið og skoraði fyrsta mark þess á stórmóti í jafntefli gegn Portúgal, 1:1, á Evrópumótinu í Frakklandi árið 2016. Hann skoraði 15 mörk fyrir landsliðið.
Hann var algjör lykilmaður á gullaldar árum íslenska landsliðins og spilaði alla átta leiki þess á stórmótunum tveimur, EM 2016 og HM 2018.
Birkir er 37 ára gamall en hann fór víða á ferli sínum. Meðal annars lék hann með Vikingi í Noregi, Standard Liege í Belgíu, Pescara og Sampdoria á Ítalíu, Basel í Sviss og Aston Villa á Englandi.
Hann á að baki 471 deildaleik með félögum sínum á ferlinum og er í hópi leikjahæstu knattspyrnumanna Íslands.
Birkir var síðast á mála hjá ítalska B-deildarfélaginu Brescia.