Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 1.9.2025 | 17:38 | Uppfært 18:52

Birkir Bjarnason hættur

Birkir Bjarnason.
Birkir Bjarnason. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Birkir Bjarnason, leikjahæsti leikmaður í sögu íslenska karlalandsliðsins, hefur ákveðið að leggja skóna á hilluna. 

Frá þessu sagði hann sjálfur á Instagram-síðu sinni í dag. Birkir lék alls 113 leiki fyrir íslenska landsliðið og skoraði fyrsta mark þess á stórmóti í jafntefli gegn Portúgal, 1:1, á Evrópumótinu í Frakklandi árið 2016. Hann skoraði 15 mörk fyrir landsliðið. 

Hann var algjör lykilmaður á gullaldar árum íslenska landsliðins og spilaði alla átta leiki þess á stórmótunum tveimur, EM 2016 og HM 2018.

Birkir er 37 ára gamall en hann fór víða á ferli sínum. Meðal annars lék hann með Vikingi í Noregi, Standard Liege í Belgíu, Pescara og Sampdoria á Ítalíu, Basel í Sviss og Aston Villa á Englandi. 

Hann á að baki 471 deildaleik með félögum sínum á ferlinum og er í hópi leikjahæstu knattspyrnumanna Íslands.

Birkir var síðast á mála hjá ítalska B-deildarfélaginu Brescia.



mbl.is
Fleira áhugavert
Vinstri græn standa á tímamótum Segir störfin ekki koma aftur til Eyja Handbært fé nánast uppurið „Stofnar heilsu allra Bandaríkjamanna í hættu“
Fleira áhugavert
Yfir 600 látnir eftir jarðskjálfta í Afganistan Yfir 800 látnir eftir skjálftann Hættulegt ef Trump nær stjórn á peningamálastefnu Kynnir nýtt örorkukerfi