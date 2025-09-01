Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 1.9.2025 | 13:20

Frá FH til Svíþjóðar

Elísa Lana Sigurjónsdóttir
Elísa Lana Sigurjónsdóttir mbl.is/Hákon

Sænska knattspyrnufélagið Kristianstad hefur fest kaup á Elísu Lönu Sigurjónsdóttur og kemur hún til félagsins frá FH.

Guðni Eiríksson þjálfari FH staðfesti tíðindin við Fótbolta.net í dag.

Elísa, sem er tvítug og uppalin hjá FH, hefur leikið 62 leiki í efstu deild og skorað í þeim tíu mörk. Þá á hún 34 leiki og níu mörk í 1. deildinni.

Guðný Árnadóttir og Alexandra Jóhannsdóttir leika með Kristianstad og fjölmargir Íslendingar hafa leikið með liðinu í gegnum tíðina. Þá var Elísabet Gunnarsdóttir þjálfari þess frá 2009 til 2023.

Kristianstad er í fimmta sæti sænsku úrvalsdeildarinnar með 26 stig eftir 16 leiki.

