Stór áfangi hjá Guðmundi

Guðmundur Kristjánsson, knattspyrnumaðurinn reyndi úr Stjörnunni og fyrirliði liðsins, náði stórum áfanga á ferlinum í gær þegar hann lék með liðinu gegn KA í Bestu deildinni í Garðabæ.
Þetta var 400. deildaleikur Guðmundar á 18 ára meistaraflokksferli og hann varð með þessu 46. íslenski knattspyrnumaðurinn frá upphafi til að ná þeim leikjafjölda, heima og erlendis.
Guðmundur er uppalinn hjá Breiðabliki og lék með meistaraflokki félagsins frá 2007 til 2011 en var auk þess lánsmaður hjá Haukum hluta tímabilsins 2008 og spilaði þá sex leiki í 1. deild.
Annars lék Guðmundur 80 leiki með Blikum í efstu deild og var í stóru hlutverki þegar félagið vann sína fyrstu titla og varð bikarmeistari 2009 og Íslandsmeistari 2010.
Guðmundur gekk til liðs við Start í Noregi árið 2012 og lék með félaginu í sex ár. Fjögur þeirra í úrvalsdeildinni þar sem hann spilaði 100 leiki og tvö í B-deildinni þar sem hann spilaði 48 leiki.
Hann sneri aftur heim og lék með FH í fimm ár, frá 2018 til 2022, og spilaði 102 leiki með Hafnarfjarðarliðinu í úrvalsdeildinni.
Guðmundur hefur síðan leikið með Stjörnunni frá árinu 2023 og er kominn með 64 leiki fyrir Garðabæjarfélagið í deildinni.
Í þessum 400 leikjum hefur Guðmundur skorað 45 mörk, þar af 23 fyrir Start, 17 fyrir Breiðablik, þrjú fyrir Stjörnuna, eitt fyrir FH og eitt fyrir Hauka.
Guðmundur lék sex A-landsleiki á árunum 2009 til 2014, allt vináttulandsleiki.
Þar með hafa fimm Íslendingar náð 400 leikja markinu á þessu ári en Guðmundur Þórarinsson, Guðlaugur Victor Pálsson, Eggert Gunnþór Jónsson og Steinþór Freyr Þorsteinsson léku allir sinn 400. deildaleik í vor.