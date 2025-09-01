Víkingar ráða nýjan þjálfara

Knattspyrnudeild Víkings frá Ólafsvík hefur ráðið Pólverjann Tomasz Luba sem nýjan þjálfara karlaliðs félagsins og mun hann taka við liðinu eftir tímabilið.
Hann tekur við liðinu af Brynjari Kristmundssyni. Luba þekkir afar vel til í Ólafsvík en hann lék með liðinu á árunum 2010 til 2017 og þjálfaði kvennalið félagsins um tíma.
Luba er 39 ára gamall og lék 168 leiki með Víkingi í þremur efstu deildum Íslandsmótsins, þar af 49 leiki í úrvalsdeildinni á árunum 2013, 2016 og 2017.
Hann kom fyrst hingað til lands árið 2009 og lék með Reyni frá Sandgerði, áður en hann skipti yfir til Ólafsvíkur. Þá lauk hann ferlinum með Selfossi árið 2019.
Hann hefur undanfarin ár þjálfað yngri flokka Selfoss og meistaraflokk Árborgar. Víkingur er í áttunda sæti 2. deildarinnar með 28 stig eftir 20 leiki.