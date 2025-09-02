Forsetinn hæstánægður með Ísland

Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, birti í dag tilkynningu á vefsíðu sinni um fund Þorvalds Örlygssonar, formanns KSÍ og Aleksander Ceferin, forseta UEFA.
Þeir félagar ræddu saman í Mónakó í síðustu viku og hrósaði Slóveninn Þorvaldi og Íslandi í hástert.
Greint er frá því að Ceferin sé hæstánægður með þá þróun sem hefur átt sér stað í íslenskum fótbolta og sérlega ánægður með nýtt blandað gras á Laugardalsvelli.
Með grasinu, sem er blanda af gervigrasi og náttúrulegu grasi, er hægt að spila á Laugardalsvelli nær allt árið í kring.
Ceferin benti þó einnig á rými til bætinga og að klefarnir á Laugardalsvelli væru ekki nógu góðir. Greinin endar þó á jákvæðum nótum og samstarfi þeirra Ceferins og Þorvalds hrósað.