Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 2.9.2025 | 11:40 | Uppfært 12:23

Forsetinn hæstánægður með Ísland

Þorvaldur Örlygsson og Aleksandar Ceferin.
Þorvaldur Örlygsson og Aleksandar Ceferin. Ljósmynd/UEFA

Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, birti í dag tilkynningu á vefsíðu sinni um fund Þorvalds Örlygssonar, formanns KSÍ og Aleksander Ceferin, forseta UEFA.

Þeir félagar ræddu saman í Mónakó í síðustu viku og hrósaði Slóveninn Þorvaldi og Íslandi í hástert.

Greint er frá því að Ceferin sé hæstánægður með þá þróun sem hefur átt sér stað í íslenskum fótbolta og sérlega ánægður með nýtt blandað gras á Laugardalsvelli.

Með grasinu, sem er blanda af gervigrasi og náttúrulegu grasi, er hægt að spila á Laugardalsvelli nær allt árið í kring.

Ceferin benti þó einnig á rými til bætinga og að klefarnir á Laugardalsvelli væru ekki nógu góðir. Greinin endar þó á jákvæðum nótum og samstarfi þeirra Ceferins og Þorvalds hrósað. 

