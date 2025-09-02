Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu, býst við tveimur gjörólíkum leikjum gegn Aserbaídsjan annars vegar og Frakklandi hins vegar í undankeppni HM 2026 í komandi viku.
Hann reiknar því ekki með því að breyta um leikkerfi en að ýmsum áherslum verði breytt milli leikja með hliðsjón af styrkleika andstæðinganna.
„Ég held það. Þetta verða tvær ólíkar sviðsmyndir. Við á móti Aserbaídsjan hérna verður allt öðruvísi heldur en við á móti Frökkum. Þá verðum við líklegast í hlutverki Aserbaídsjan á móti Frökkunum.
Þá er það bara að bretta upp ermarnar og spila gríðarlega sterkan varnarleik, beita skyndisóknum og þess háttar. En á móti Aserbaídsjan verður þetta líklega öðruvísi, sérstaklega miðað við að við erum búnir að reyna að breyta leikstíl okkar og það hefur gengið ágætlega,“ sagði Arnar í samtali við mbl.is.
Ísland fær Aserbaídsjan í heimsókn á Laugardalsvöll á föstudagskvöld og heimsækir svo Frakkland næstkomandi þriðjudagskvöld.
„Við höfum fengið góðar tölur hvað það varðar á erfiðum útivöllum. Skotland, Norður-Írland og Kósovó eru erfiðir útivellir en við náðum samt góðri tölfræði í að halda boltanum í þeim leikjum. Þannig að það kæmi mér á óvart ef við myndum ekki vera yfir í þeim þætti á Laugardalsvellinum.
En þá þurfum við kannski að vera aðeins meira beinskeyttir og fá fleiri tækifæri og fyrirgjafir. Fá meiri læti og skapa meiri glundroða af því að það verður bara að segjast eins og er að það hafa verið töluverð vonbrigði hversu fá færi við höfum skapað í þessum leikjum,“ bætti hann við.