Leikmaður Fram bestur í 21. umferðinni

Simon Tibbling miðjumaður Fram var besti leikmaður 21. umferðar Bestu deildar karla í fótbolta að mati Morgunblaðsins.
Simon átti mjög góðan leik þegar Fram lagði topplið Vals að velli, 2:1, í Úlfarsárdal sunnudaginn 31. ágúst. Hann jafnaði metin fyrir Framara með laglegu skoti á 59. mínútu áður en hann skoraði sigurmarkið á 90. mínútu úr vítaspyrnu sem var dæmd eftir að Freyr Sigurðsson skaut í hönd Sigurðar Egils Lárussonar innan vítateigs. Simon fékk tvö M fyrir frammistöðu sína í leiknum.
Simon, sem er þrítugur, er fæddur í Stokkhólmi í Svíþjóð og uppalinn hjá Brommapojkarna og Djurgården í heimalandinu. Hann steig sín fyrstu skref með Djurgården í meistaraflokki árið 2012 og lék með liðinu í þrjú tímabil áður en hann samdi við Groningen í efstu deild Hollands.
