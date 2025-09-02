Þurfum að byrja á sigri og stríða svo Frökkum

„Þetta er eins og í öllu, það eru kostir og gallar,“ sagði Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu, um nýtt fyrirkomulag í undankeppni fyrir HM 2026.
Aðeins fjögur lið eru saman í riðli þar sem Ísland spilar við Aserbaídsjan, Frakkland og Úkraínu, heima og að heiman.
„Þegar ég var að rifja upp hvernig þetta var í gamla daga þá voru undankeppnir í lengri tíma og fleiri leikir. En fyrst þetta er svona ætlum við að nýta þetta sem styrkleika. Þá fáum við glugga með skömmu millibili.
Núna eru búnir að vera þrír mánuðir milli glugga og það tekur alltaf einhverja daga að rifja upp hvað við vorum að gera síðast. Þetta verður þá bara stutt og skarpt held ég, sem aftur á móti gerir það að verkum að við þurfum að byrja rosa vel,“ sagði Arnar í samtali við mbl.is.
Fyrsti leikur er á föstudagskvöld gegn Aserbaídsjan á Laugardalsvelli og í næstu viku spilar Ísland við Frakkland á Parc des Princes í París.
„Við þurfum að byrja á sigri hérna á móti Aserbaídsjan og fara svo til Frakklands og stríða þeim eitthvað. Við verðum aðeins að stríða þeim. Svo fáum við tvo frábæra heimaleiki hérna í október.
Án þess að fara eitthvað fram úr sjálfum mér, að fara inn í nóvembergluggann og vera í séns væri frábært,“ bætti landsliðsþjálfarinn við.