Tólf úr Bestu deildinni í leikbann

Alls voru tólf leikmenn úr Bestu deildum karla og kvenna í knattspyrnu úrskurðaðir í eins leiks bann á fundi aga- og úrskurðarnefndar KSÍ í dag.
Þeir Viktor Karl Einarsson úr Breiðabliki, Milan Tomic hjá ÍBV, Jóan Símun Edmundsson hjá KA, Alex Þór Hauksson úr Stjörnunni, Aron Jóhannsson, Hólmar Örn Eyjólfsson og Orri Sigurður Ómarsson úr Val og Fatai Gbadamosi hjá Vestra voru allir úrskurðaðir í eins leiks bann.
Viktor Karl fékk leikbann vegna brottvísunar en hinir sjö vegna uppsafnaðra áminninga.
Þá voru þær Maya Lauren Hansen úr FH, Mackenzie Smith hjá Fram og þær Jelena Tinna Kujundzic og Mist Funadóttir hjá Þrótti úr Reykjavík úrskurðaðar í eins leiks bann vegna uppsafnaðra áminninga.