Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 2.9.2025 | 12:00

Víkingskonan best í fimmtándu umferðinni

Shaina Ashouri fór mikinn í stórsigri Víkinga á Sauðárkróki.
Shaina Ashouri fór mikinn í stórsigri Víkinga á Sauðárkróki. mbl.is/Arnþór Birkisson

Shaina Ashouri, miðjumaður Víkings úr Reykjavík, var besti leikmaður 15. umferðar Bestu deildar kvenna í fótbolta að mati Morgunblaðsins.

Shaina átti mjög góðan leik í 5:1-stórsigri Víkings gegn Tindastóli á Sauðárkróki fimmtudaginn 28. ágúst. Shaina lagði upp fyrsta mark leiksins fyrir Bergdísi Sveinsdóttur. Þá átti hún stóran þátt í þriðja marki Víkinga ásamt því að skora fjórða mark þeirra. Hún fékk tvö M fyrir frammistöðu sína í leiknum.

Shaina, sem er 28 ára gömul, er fædd í Colorado í Bandaríkjunum og hefur komið víða við á ferlinum. Hún lék með Pittsburgh-háskóla og Wycoming-háskóla í bandaríska háskólaboltanum áður en hún samdi við bandaríska atvinnumannaliðið Houston Dash. Hún spilaði hins vegar aldrei fyrir Houston og samdi við Split í Króatíu þar sem hún stoppaði stutt við.

