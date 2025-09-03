Agla María var best í Bestu deildinni í ágúst

Agla María Albertsdóttir landsliðskona úr Breiðabliki var besti leikmaður ágústmánaðar í Bestu deild kvenna í fótbolta samkvæmt einkunnagjöf Morgunblaðsins, M-gjöfinni.
Agla María fékk fimm M í fjórum leikjum Breiðabliks í ágústmánuði og var auk þess þrisvar valin í úrvalslið umferðarinnar hjá blaðinu, sem sagt í öllum umferðum mánaðarins nema einni.
Þrjár aðrar fengu fimm M hjá Morgunblaðinu í ágúst. Elísa Lana Sigurjónsdóttir úr FH og Jordyn Rhodes úr Val, sem báðar voru tvisvar í liði umferðarinnar, og Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir úr Stjörnunni sem var einu sinni í liði umferðarinnar.
