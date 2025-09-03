„Þetta eru frábærar aðstæður og alltaf gaman að koma heim,“ sagði Logi Hrafn Róbertsson, leikmaður Istra í Króatíu og U21 árs landsliði Íslands, í samtali við mbl.is.
Ísland byrjar nýja undankeppni EM á morgun með leik gegn Færeyjum á Þróttarvelli. Eftir það tekur við útileikur við Eistland.
„Þetta verða tveir hörkuleikir. Við viljum byrja þetta vel og vera klárir þegar flautað verður til leiks. Við berum virðingu fyrir báðum mótherjum og eigum von á hörkuleikjum,“ sagði hann.
Logi hefur lítið fengið að spila með Istra síðan hann kom til félagsins frá FH fyrir tímabilið.
„Ég er ekki búinn að fá þau tækifæri sem ég hef viljað en ég verð að vera klár þegar tækifærið gefst og grípa það þá.
Utan vallar er þetta gott líf. Það er frábært veður og gott að búa í þessari borg. Maður er samt aldrei sáttur þegar maður er ekki að spila,“ sagði Logi.
Danijel Dejan Djuric er einnig leikmaður Istra og eru samherjarnir góðir vinir.
„Við Danijel erum orðnir góðir vinir. Við þekktumst fyrir og eyðum miklum tíma saman,“ sagði Logi.